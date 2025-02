San Valentino di passione sulla A10: code tra Savona e Pietra Ligure

Savona. Autostrade per l’Italia lo aveva preannunciato ieri nel suo bollettino: sarebbe stato un San Valentino “di passione” per gli automobilisti liguri, con tempi di percorrenza previsti decisamente superiori alla media. E i disagi non hanno risparmiato neanche il tratto di A10 gestito da Concessioni del Tirreno, ovvero quello tra Ventimiglia e Savona, dove oggi pomeriggio si registrano diverse code – causa lavori – in entrambe le direzioni.

I problemi si concentrano nel tratto che va da Pietra Ligure al capoluogo di provincia. Per chi proviene da Andora e si dirige verso Savona sono 3 i km di coda tra Pietra Ligure e Feglino, ma va peggio a chi viaggia nella direzione opposta: qui i km di coda sono ben 8 divisi in due tratti, 3 tra Savona e Spotorno e poi altri 5 tra Spotorno e Feglino.

Tutto tranquillo invece nel tratto di ponente, così come sulla A6 Savona-Torino. Chi prosegue oltre Savona in direzione Genova è destinato – nel momento in cui scriviamo – a incontrare un ulteriore chilometro di coda tra la città della Torretta e il casello di Albisola, sempre causa lavori.