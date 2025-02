San Valentino di code sulle autostrade liguri: attesa giornata critica per chi da Savona viaggia verso Genova e Milano

Liguria. Si preannuncia un San Valentino “di passione” per gli automobilisti liguri. Domani, 14 febbraio, sono previste infatti code e rallentamenti in diversi tratti autostradali della regione, con la situazione che si preannuncia particolarmente critica per chi, dalla provincia di Savona, dovrà raggiungere Genova o Milano.

Secondo il bollettino fornito da Autostrade per l’Italia, sull’autostrada A10 Genova-Savona si prevedono tempi di percorrenza superiori alla media in entrambe le direzioni per tutta la giornata. Particolarmente critica però la situazione per chi dovrà viaggiare in direzione Genova: “bollino rosso” dalle 7 alle 13 e poi ancora dalle 16 alle 19.

E per chi deve andare a Milano è ancora peggio: il bollino rosso, infatti, è presente – negli stessi orari – anche sulla A26, nel tratto tra l’allacciamento con la A10 e Ovada. Rallentamenti nelle ore di punta, sebbene di minore entità, anche nella direzione opposta.

Le altre autostrade liguri non sono da meno. Sulla A7 Serravalle-Genova si prevedono disagi in entrambe le direzioni, soprattutto nella prima parte della mattinata e nel tardo pomeriggio. Più tranquilla, invece, la situazione sulla A12, dove non sono previsti rallentamenti significativi.