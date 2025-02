San Valentino, con“Loano in Love” la Città dei Doria celebra l’amore in ogni sua forma

Loano. Tanti cuori, un enorme Cupido pronto a scoccare la sua freccia d’amore e poi lo slogan “Loamo nel cuore”. Sono gli elementi che compongono le proiezioni architettoniche che, per tutto il periodo di San Valentino, faranno bella mostra di sé sulla facciata di Palazzo Doria a Loano.

“Come accade già durante altri momenti dell’anno – ricordano il sindaco di Loano Luca Lettieri ed il vice sindaco con delega a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio – abbiamo deciso di celebrare la festa degli innamorati illuminando ad hoc la facciata del nostro municipio. Queste splendide decorazioni rendono il nostro comune lo sfondo ideale per selfie in compagnia del proprio partner o dei propri amici o del proprio animale domestico. Inoltre, le vetrine dei negozi si sono ‘vestite a tema’ con tutti i simboli della festa”.

Come sempre, anche nel fine settimana di San Valentino Loano offrirà tante occasioni di divertimento e intrattenimento che culmineranno domenica 16 febbraio con la prima sfilata dei carri allegorici del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo del Comune.

“La Liguria e Loano – ricordano Lettieri e Bocchio – sono le località ideali in cui trascorrere ogni periodo dell’anno, compreso il fine settimana di San Valentino. Il mare d’inverno, il clima mite, unito ad un’offerta turistica sempre viva, sono gli ingredienti ideali per chiunque sia alla ricerca di una località in cui trascorrere una romantica festa degli innamorati”.