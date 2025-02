Ronde della Val Merula, Fabio Andolfi fa Poker ad Andora su Hyundai

Andora. Poker di vittorie per Fabio Andolfi alla Ronde della Val Merula. Il pilota savonese, affiancato dallo svizzero Marco Menchini, si è aggiudicato per la quarta volta la gara di Andora che apre la stagione rallystica italiana. Il portacolori della Meteco Corse si è imposto in tutte e quattro le prove speciali in programma, nonostante guidasse per la prima volta la Hyundai i20 N Rally2 gommata Michelin e preparata dalla Friulmotor (in passato aveva utilizzato la precedente versione R5, ndr).

Sul podio dunque una vettura del marchio koreano ha scalzato le Skoda dal solito strapotere, anche se la casa céca ha monopolizzato il resto del podio e gran parte della top ten assoluta. Secondo posto per Simone Miele e Roberto Mometti, mentre al terzo posto si sono classificati Ivan Ferrarotti e Fabio Grimaldi, portacolori della Movisport.

Quarto posto amaro per Federico Gangi ed Andrea Ferrari. Per il ligure al volante di una Skoda Fabia preparata da Gima è arrivata la consolazione della vittoria tra gli Under 25, ma uno pneumatico stallonato sull’ultima prova speciale con successivo testacoda hanno privato il savonese del secondo posto assoluto che ha mantenuto fino a pochi chilometri dalla fine. Quinta posizione per la Volkswagen Polo di Gianluca Luchi e Federica Mauri (Bluthunder), seguiti dalla Skoda Fabia di Linos ed Alessandro Mattioda (Alma Racing) e dall’altra Fabia di Loris Ghelfi e Barbara Melesi (Novara Corse). Ottava posizione per Filippo Gerini e Luciano Campanella a bordo dell’ammiratissima Best Impreza A8 (Turismotor’s), che hanno preceduto la Toyota GR Yaris Rally2 di Alberto Biggi e Marco Nari (New Racing For Genova). Chiude la top ten la Skoda Fabia di Christian Milano e Nicolò Cotellero (Novara Corse).

Una giornata meteorologicamente perfetta ha accompagnato l’undicesima Ronde della Val Merula, nonostante i timori dei giorni precedenti: i concorrenti hanno trovato un percorso in condizioni perfette e l’uso degli penumatici da pioggia è stato scongiurato.

Un successo a tutto tondo quello della Sport Infinity guidata da Domenico Salati, che con i suoi preziosi collaboratori ha messo a punto una manifestazione perfetta, molto apprezzata sia dai partecipanti che dal tanto pubblico presente lungo il percorso. Presenti sul palco per salutare gli equipaggi sia il Sindaco di Andora Maurizio Demichelis che quello di Stellanello Claudio Cavallo, insieme all’Assessore allo sport del Comune di Andora Ilario Simonetta, a testimoniare il grande supporto delle amministrazioni locali per questo appuntamento che è ormai divenuto una classica del rallysmo italiano.

Tra i tanti premi distribuiti sulla pedana di arrivo da segnalare i singolari trofei messi in palio dall’organizzazione: Marco Luison si è aggiudicato una fornitura di prodotti locali dell’ Antico Frantoio Elena Luigi, grazie al passaggio più spettacolare realizzato in gara. Il Memorial Davide Elena è stato assegnato al conduttore più giovane all’arrivo, Matilda Mariani, mentre il Trofeo Bruno Banaudi è stato consegnato a Luca Rossanino, primo navigatore classificato tra le piccole Fiat 600.

Sul palco sono stati consegnati anche i premi del trofeo in rosa Women Racing Cars, assegnati a Matilde Mariani (la più giovane all’arrivo), Claudia Dondarini (la veterana) e Valentina Scalise (prima classificata nel Gruppo RC6N).

Ps3 San Bernardo – Km 10,73: Tris di Fabio Andolfi, che alza leggermente il ritmo ma resta il più veloce con il tempo di 7’06″1, lasciando Gangi a 1″5 e Miele a 2″2. Ferrarotti è quarto a 4″9, seguito da Ghelfi a 11″1.

Ps4 San Bernardo – Km 10,73: Andolfi chiude in testa anche l’ultimo settore, davanti a Miele per 5″5 e a Ferrarotti per 6″8. Quarto posto per Luchi a 10″7, seguito da Linos a 11″1. Gangi stallona una gomma e finisce in testacoda, perdendo secondi preziosi e la seconda posizione nella classifica generale.