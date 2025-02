Ritardi treni in Liguria, l’appello di Fast-Confsal: “Stop alla caccia al capro espiatorio, Regione e RFI si confrontino”

Liguria. “Il 18 gennaio 25 eravamo già intervenuti per una prima disamina sui ritardi ferroviari in Liguria, in un contesto delle proposte di privatizzazione della manutenzione infrastrutture avanzate in sede ministeriale. Oggi, dopo l’intervento dell’Assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola di voler controllare direttamente l’operato dei lavoratori di RFI, riteniamo di dover di nuovo intervenire, per dissipare alcuni equivoci e proporre un generale appello alla chiarezza, per il bene comune”. Lo scrive, in una nota, il segretario regionale Fast-Confasal Liguria Mario Pino.

“Innanzitutto – spiega – sottolineiamo che la circolazione ferroviaria è un sistema complesso, dove insistono diverse variabili, intrecciate tra di loro. Le variabili che esaminiamo sono le modalità di manutenzione delle infrastrutture, le ‘finestre’ manutentive, quando i treni non circolano, e la loro durata, il numero dei treni circolanti, sia viaggiatori che merci, e la capacità della rete in questione, non solo la sua capacità odierna, ma anche quella progettata ed i tempi necessari per la esecuzione dei lavori connessi per la modernizzazione e l’ampliamento. Certo si può anche semplicizzare la questione dei ritardi, prendendo solo una di queste variabili. Oppure si deve sviluppare un ragionamento che tenga conto del complesso delle situazioni”.

Sottolinea Pino: “Cominciando dalle modalità del lavoro manutentivo, ricordiamo che il 10 gennaio 24 è stato firmato un accordo epocale tra RFI e le sei O.S. nazionali (a cui sono seguiti coerenti accordi regionali, chiusi entro il 1° giugno 24), che ha migliorato l’efficienza teorica del modello manutentivo (presenza degli operatori 24 ore su 24, 7 giorni su 7), aumentato l’occupazione ed il lavoro pregiato, fatto assumere importanti obiettivi di modernizzazione della rete, intensificato la professionalizzazione delle centinaia di nuovi assunti, per l’impiego sicuro dei nuovi operatori. Poi, accanto alla manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva, è presente (soprattutto nella nostra regione) quella legata agli investimenti, sia quelli ordinari, che quelli previsti dal PNRR: sono lavori ingenti che vanno eseguiti in tempi certi. Queste variabili, influenti una sull’altra, non sono solo tecniche, ma vi sono anche quelle che sconfinano nel campo della politica”.

“Se il sistema ferroviario è un sistema chiuso (sia pure in fase di crescita), diventa necessario valutare quanti treni possano viaggiare nelle tracce orarie previste, e quanti treni viaggiatori e quanti merci, e che tipo di treni, con conseguente modulo di equipaggio, quante ‘finestre’ manutentive e di quale durata possano essere destinate alla manutenzione, e a quale tipo di manutenzione, ordinaria e da investimenti – aggiunge -. Ancora. In che tempi il nuovo modello manutentivo può entrare a regime e i nuovi assunti (in contratto di apprendistato triennale) possano concludere la professionalizzazione? Non crediamo certo i sette mesi da quando è cominciata la sperimentazione in Liguria. Certamente alcune delle risposte sono politiche ed interpellano anche l’Assessore Scajola, il cui compito, crediamo, non ci pare quello di controllare gli operatori sui binari; per questo dovrebbe bastare la serietà di una categoria che ha spesso lasciato i suoi caduti durante il lavoro sui binari”.

“All’Assessore compete bensì il compito di confrontarsi sulle scelte di quanti e quali possano essere i treni in Liguria, compatibili con la sua rete e la necessità delle sue manutenzioni e sviluppi infrastrutturali, in questo importante periodo di modernizzazione spinta e di assestamento del sistema. Per questo oggi, noi facciamo appello perché tutte le Parti responsabili – la Regione Liguria, RFI e Trenitalia, le O.S. regionali – aprano un vero tavolo di confronto su questi temi reali, per prendere le decisioni più opportune, per la soluzione delle questioni ferroviarie liguri e gli interessi generali dei sui cittadini. Per questo, noi della Fast/Confsal Liguria, lanciamo un appello, perché dalla fase conflittuale della ricerca del capro espiatorio, possa maturare la nuova fase della responsabile e collettiva ricerca delle decisioni efficaci per il bene comune”, conclude.