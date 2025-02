Rischio idraulico e trasferimento dei volumi, il consigliere Bozzano: “Abitazioni e attività commerciali abbiano le stesse agevolazioni”

Liguria. “In materia di rischio idraulico e trasferimento dei volumi, con un Ordine del Giorno ho chiesto a Regione Liguria di estendere le premialità già in vigore per le abitazioni anche alle attività commerciali”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

Con la Legge regionale 3 novembre 2009 n. 49, sono previste tutta una serie di misure in materia di rilancio dell’attività edilizia. Tra queste rientrano alcune norme per andare a risolvere il problema degli edifici costruiti in prossimità dei fiumi e quindi su rischio idraulico. Per incentivare il trasferimento dei volumi dalla zona a rischio, si concedono importanti premialità (aumento del 50% del volume esistente), in modo da eliminare alla radice il problema. Non sono però prese in considerazione le costruzioni industriali e commerciali, che non possono quindi godere degli stessi benefici nel caso volessero trasferire il volume per mettere al sicuro non solo l’attività ma i lavoratori stessi.

Si pensi all’area industriale del Comune di Altare, per fare un esempio. Qui esistono diversi capannoni affacciati direttamente sul letto del fiume, quindi su zona rossa del Piano di Bacino. Queste attività in caso di esondazione devono fare i conti con gravi danneggiamenti e nelle giornate di allerta sono costrette a chiusure per non mettere a rischio i dipendenti. L’emendamento che ho proposto con un Odg firmato da tutto il gruppo consiliare Vince Liguria – Noi Moderati andrebbe finalmente a risolvere la situazione, incentivando gli imprenditori al trasferimento dei volumi. Una richiesta che arriva direttamente dal settore e che con questo atto ho quindi portato all’attenzione del consiglio regionale.