Rigassificatore in Valbormida, Pasa (Cgil): “Basta slogan, la politica lavori ad un serio progetto di sviluppo per il territorio”

Carcare. Dopo il documento congiunto, firmato da tredici sindaci, contro l’ipotesi di un termovalorizzatore in Valbormida e nel giorno del tavolo di confronto tra i primi cittadini valbormidesi convocato da Rodolfo Mirri di Carcare, anche Andrea Pasa, segretario della Cgil di Savona, interviene sul progetto.

“La politica regionale e la politica nazionale devono evitare di uscire con slogan improbabili sulla provincia di Savona – spiega – Invece devono elaborare seriamente insieme al territorio (amministrazioni locali, sindacato, cittadini e imprese) un progetto di sviluppo che tenga conto della multi-vocazionalità dell’economia presente oggi in provincia di Savona”.

L’obiettivo è unico: “Occorre rafforzare e migliorare la qualità dell’occupazione – precisa Pasa – Quindi basta slogan, ci vuole un progetto concreto e sicuro per la provincia di Savona e soprattutto per l’entroterra valbormidese, che oggi ha disponibilità di migliaia di metri quadrati per reindustrializzare il territorio con una manifattura che possa essere vicino all’ambiente e non contro di esso. Ripeto, serve una qualità dell’occupazione migliore di quella di oggi, un’epoca in cui il ‘cancro’ della precarietà condiziona il 90% dei nuovi contratti”.