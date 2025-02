Rigassificatore, il Pd savonese: “La Regione solleciti il Governo dopo il no unanime all’arrivo della Golar Tundra”

Savona. “Perché sul rigassificatore la giunta regionale non fanno pressione sul Governo per mettere in atto le decisioni conseguenti al rigetto del progetto del rigassificatore?”. Se lo domanda il segretario provinciale del Pd Emanuele Parrinello.

“Nel consiglio regionale di ieri si è assistito a un fatto piuttosto curioso – spiega Parrinello – Rispondendo a una interrogazione del nostro consigliere regionale Roberto Arboscello in merito alla situazione relativa al trasferimento (o meno) della Golar Tundra nella rada di Savona-Vado, l’assessore Ripamonti ha sostanzialmente affermato di essere in attesa della nomina del commissario da parte del Governo, ammettendo di fatto che la giunta regionale non ha più mosso un dito dopo l’approvazione unanime, oltre un mese fa, del nostro ordine del giorno che chiedeva di dire no al trasferimento del rigassificatore nelle nostre acque”.

“Ammettiamo che davvero il centrodestra ligure abbia cambiato idea sul rigassificatore, come dovrebbe dimostrare il voto sull’ordine del giorno; ma allora per quale motivo Bucci e i suoi non fanno pressione sul Governo, della loro stessa parte politica, per assumere le decisioni conseguenti? Ai cittadini del savonese non bastano prese di posizione formali. Servono atti concreti che il Governo deve compiere e che la Regione ha il dovere di sollecitare con solerzia. Occorre tenere alta la guardia su una vicenda che non vorremmo fosse stata ritenuta ‘chiusa’ troppo presto”.