“Riflessioni sul terzo settore” con Luigi Bobba in un convegno a Savona

Savona. Venerdì 28 febbraio dalle ore 16 alle 19 nella sala conferenze di Confcommercio, in corso generale Agostino Ricci 14, l’UCID Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti invita al convegno “Riflessioni sul terzo settore. Vincoli, opportunità e sviluppo” con il professor Luigi Bobba, presidente di Terzjus, osservatorio di diritto del terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale, e firmatario della recente legge di riforma del terzo settore.

Ex sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ex presidente delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, Bobba porterà la sua esperienza e visione in un momento storico cruciale per il mondo del volontariato, sempre più centrale nelle politiche di coesione sociale. Luigi Tarricone e Mauro Bianchi lo guideranno in un confronto aperto sui grandi temi sociali: dalla recente evoluzione normativa del terzo settore alle sfide che attendono il volontariato in un contesto sociale ed economico in continua trasformazione.

Dopo i saluti del presidente di UCID Savona Gianfranco Ricci prenderanno la parola Enrico Costa dell’UCID regionale ligure, il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino, Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio, il sindaco Marco Russo e Pierluigi Viaggio della Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda. Modererà Claudio Sabattini.

Dalle 17:30 interverranno esponenti di realtà locali attive nel sociale. Saranno presenti rappresentanti di Opere Sociali Servizi, Fondazione Agostino De Mari, Direzione Regionale Scolastica, Cresci odv (Savona), Il Granello (Varazze), Hospice Centro Misericordia Santa Maria Giuseppa Rossello (dottoressa Federica Debenedetti), Enti Asili Regina Margherita (suor Giuditta Scorza e Gloria Sirombra), Confcommercio, Confcooperative Liguria e CONI. Sarà un’occasione per raccogliere testimonianze dirette e riflettere insieme su come rafforzare il legame tra istituzioni, volontariato e cittadinanza. L’ingresso sarà libero.