Alassio, riconoscimento speciale di Ligyes alla cantante Maria Tomba: premiata ieri a Casa Sanremo 

Alassio. Alla vigilia della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Ligyes Alassio-Genova Cultura Fest è sbarcato ieri, lunedì 10 febbraio, nel tempio della canzone italiana per premiare la cantante Maria Tomba, vincitrice di Area Sanremo 2024 e in gara al Festival nella categoria Nuove Proposte.

La giovane interprete riceverà così un contributo per la realizzazione di un videoclip di un suo brano ad Alassio e a Sanremo, unite nel segno della musica. Un ruolo importante in questa iniziativa – che rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il legame fra musica territorio e giovani talenti che, in questa regione, sono riusciti a realizzare il loro sogno – spetta al partner di Ligyes, Genova Liguria Film Commission, che fornirà la struttura e le competenze tecniche per la realizzazione del video che Maria Tomba girerà tra Alassio e Sanremo nei prossimi mesi.

Insieme a Maria Tomba, sono intervenuti ieri presso la LOUNGE BAZR di Casa Sanremo il direttore artistico del Premio LIGYES Alassio per la Musica Stefano Senardi, la presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il consigliere regionale Rocco Invernizzi, l’assessore alla Cultura della Città di Sanremo Enza Dedali, il direttore Artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo Giancarlo De Lorenzo, e il direttore generale di Gesco – società partecipata del Comune di Alassio – Igor Colombi. Il talk è stato moderato da Christian Floris. A coordinare l’evento, curato per Ligyes da Ferrafilm srl, è stato Umberto Agnese, mentre Francesco Ferraiuolo della stessa società incaricata da Ligyes ha firmato la regia del video dedicato all’iniziativa.

Proprio a Sanremo Ligyes ha così inaugurato la sua 7° edizione con un evento speciale, un’anteprima d’eccezione per il festival culturale, che partirà ufficialmente a maggio 2025. Nell’ultima edizione, grazie all’istituzione del premio “Alassio Musica”, il festival ha intrapreso un percorso dedicato alla storia della musica italiana, con l’obiettivo di premiare illustri esponenti del settore musicale. Nell’ottica di una valorizzazione del territorio e di una rete propositiva tra i comuni del Ponente Ligure, Alassio e Ligyes, in virtù dell’importanza del contesto sanremese per il mondo della musica, hanno pensato di creare un evento volto a valorizzare la voce esordiente vincitrice della selezione curata da Area Sanremo in gara nell’edizione 2025 del Festival.

“Questa interessante e nuova iniziativa di Ligyes – ha spiegato Stefano Senardi alla vigilia dell’iniziativa sanremese – mi vede coinvolto e particolarmente partecipe non solo perché è orientata verso un’attenzione specifica al mio territorio, dove sono tornato a vivere dopo tanti anni, ma perché si rivolge attraverso la musica e la cultura ai giovani. È diventata infatti una mia priorità quella di volere trasmettere e condividere quanto ho imparato in più di 40 anni di frequentazioni di discografia, concerti e ambiente artistico in genere. Sono anche molto elettrizzato da imperiese di trovarmi non solo geograficamente ma anche idealmente in mezzo a due grandi realtà con una spiccata vocazione per il turismo e in continuo sviluppo come Alassio e Sanremo. Ritengo che questa iniziativa possa essere embrione di importanti futuri sviluppi per i giovani del nostro territorio anche attraverso la musica.”

“L’industria discografica – ha sottolineato Cristina Bolla, Presidente Genova Liguria Film Commission – si dimostra sempre più vicina all’industria dell’audiovisivo che, in molti casi, vanta colonne sonore di altissimo livello. Lo scorso anno proprio a Sanremo abbiamo girato la terza stagione della serie Paramount e Filmauro: Vita da Carlo, dove un grandissimo Carlo Verdone interpreta il conduttore del Festival di Sanremo che lancia un cantante, Lucio Corsi, che ora è davvero in concorso al Festival di Sanremo 2025. Questa è la sinergia tra i due mondi di una industria creativa sempre più in crescita in Liguria. Il Premio Ligyes Sanremo, valorizza proprio questo importante connubio.”

Il LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, un format del Comune di Alassio nato nel 2018, rappresenta uno dei principali eventi culturali del panorama letterario, artistico, musicale e cinematografico della Liguria. “Il premio Musica per Alassio ha esordito la scorsa estate per Ligyes Alassio Genova Cultura Fest con la curatela eccezionale di Stefano Senardi e la consegna del primo premio a Luca Barbarossa – ha ricordato il sindaco di Alassio Marco Melgrati – L’opportunità di entrare nel grande Festival della Canzone Italiana con un Riconoscimento Speciale Ligyes per Sanremo alla giovane esordiente Maria Tomba è un onore e uno stimolo per Alassio ad ospitare sempre di più le nuove voci italiane. Saremo lieti di accogliere Maria Tomba la prossima estate nella serata dedicata al Premio Musica e sentirla cantare sul Palco di Piazza Partigiani.”

Cultura e territorio uniti grazie a Ligyes in questo obiettivo di fare rete tra Comuni e Regione: “Il LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, giunto alla sua settima edizione, è ormai un punto di riferimento riconosciuto e consolidato in Liguria – ha commentato l’Assessore alla Cultura di Regione Liguria Simona Ferro. – La consueta e sapiente opera di valorizzazione del territorio, attraverso la cultura e le iniziative ad essa correlate, si sposa con la freschezza della musica di Maria Tomba, giovane vincitrice della selezione curata da Area Sanremo. Una giornata all’insegna del talento e della creatività, in preparazione al festival culturale che si terrà a maggio e che sarà, ne sono sicura, nuovamente un grande successo.”

A confermare l’importanza di valorizzare le bellezze del territorio ligure e unire le energie artistiche e culturali per eccellere sempre di più a livello internazionale anche Luca Lombardi, assessore al Turismo di Regione Liguria: “Maria Tomba è una bravissima cantante, è una delle proposte emergenti italiane più interessanti del momento, di grande personalità, con un outfit veramente all’avanguardia e sono certo che avrà una brillante carriera. Sono molto contento che abbia l’opportunità di girare il videoclip del suo prossimo brano a Sanremo e ad Alassio: il risultato sarà eccellente e metterà in mostra anche le bellezze paesaggistiche di due tra le più conosciute località della Liguria. Anche la musica e i cantanti con tanto seguito come Maria possono fare da traino al turismo della nostra Regione. Rinnovo i miei complimenti e quelli del presidente Bucci agli organizzatori”.

Un pensiero pienamente condiviso dalla Città di Sanremo: “Questa iniziativa rappresenta un’occasione di dialogo e collaborazione tra Alassio e Sanremo, che unisce musica, giovani talenti e valorizzazione del territorio. – ha sottolineato Enza Dedali, assessore alla Cultura, Sinfonica, Patrimonio, Centri Storici e Frazioni del Comune di Sanremo – Un’occasione per mettere in contatto anche LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, Genova Liguria Film Commission e Area Sanremo per lavorare insieme per creare nuove opportunità nel settore artistico e culturale. Mi auguro che questo premio possa diventare un momento di confronto e ispirazione per futuri progetti condivisi. Desidero inoltre dedicare un pensiero a Maria Tomba, un’artista che, durante le selezioni di Area Sanremo, ha saputo conquistarci non solo con le sue doti canore, ma anche con la sua autenticità e carisma. Siamo impazienti di vederla sul palco dell’Ariston e felici di sapere che tornerà qui per le riprese del suo prossimo videoclip. Un bellissimo modo per consolidare il legame con questa città, che attraverso Area Sanremo continua a offrire ai giovani talenti un’opportunità concreta per realizzare i loro sogni”.

“Accogliamo con grande soddisfazione il riconoscimento che Stefano Senardi e Ligyes hanno deciso di assegnare a Maria Tomba, giovane artista di talento e dallo stile unico. – ha dichiarato Filippo Biolé, Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e di Area Sanremo – Dopo aver partecipato alle selezioni di Area Sanremo lo scorso novembre, audizione dopo audizione, ha conquistato la commissione fino a raggiungere la finale di Sanremo Giovani guadagnandosi un posto tra le nuove proposte del Festival 2025. Ora manca pochissimo e non vediamo l’ora di vederla esibirsi sul palco dell’Ariston con tutta la sua energia positiva… e le sue ‘Good Vibes’! Siamo lieti che possa inaugurare questa settimana intensa con un premio e un supporto concreto per la sua musica.”

“Sono grata per questo riconoscimento e per l’opportunità di rappresentare le nuove voci della musica italiana – ha sottolineato commossa Maria Tomba – Il legame tra musica e territorio è fondamentale, e poter raccontarlo attraverso un videoclip girato in queste splendide località come Alassio e la stessa Sanremo è un sogno. Ringrazio la commissione, Stefano Senardi e tutti coloro che credono nei giovani artisti.”