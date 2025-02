Ribaltone Celle Varazze, da 0-2 a 3-2 contro il Rivasamba, Pisano: “Tutte le squadre si sarebbero sciolte, ma la mia è straordinaria”

Celle Ligure. Pomeriggio da sogno per il Celle Varazze. Sotto di due reti dopo cinquanta minuti, le civette ribaltano il big match contro il Rivasamba. All’Olmo-Ferro finisce 3-2 e scatta la festa dei giocatori. “Un passo importante, ma non decisivo”, parola di mister Mario Pisano, che accorcia la distanza dalla capolista. Ora, infatti, la formazione genovese ha solo un punto di vantaggio sui biancoblù. Il tecnico del Celle Varazze ha commentato con grande orgoglio questa partita. “Siamo partiti molto bene – commenta Pisano -. Mi preoccupava maggiormente la fase di non possesso e siamo stati costretti a snaturarci un pochino, ma alleno una squadra straordinaria. I singoli devono diventare squadra e oggi abbiamo dato un segnale stato evidente. Abbiamo fatto bene nei primi 25 minuti, poi il loro gol ci ha sorpreso ed è stata una doccia fredda. A quel punto ci siamo allungati e abbiamo forzato un po’ le giocate”.

Il vero momento di svolta della partita è però arrivato dopo il raddoppio del Rivasamba. “Nel secondo tempo – continua il mister – abbiamo subito gol dopo poco, mi hanno detto che l’arbitro ha sgambettato un nostro giocatore. Da lì siamo venuti fuori noi. Avevo detto di essere squadra, di essere un collettivo qualsiasi cosa fosse successa. Sullo 0-2 in un big match tutte le squadre si sarebbero sciolte, invece noi siamo andati avanti credendo in quello che facciamo da sedici giornate a questa parte“. Così è arrivata la straordinaria rimonta delle civette, con la doppietta di Righetti e il gol di Battaglia. Proprio a Righetti, Pisano riserva dei complimenti speciali: ” È un ragazzo che dal punto di vista realizzativo non stava facendo bene ma che ci mette l’anima. Sapevo che oggi per lui era una partita importante e sono felicissimo per la sua doppietta”.

Non è il primo ribaltone stagionale del Celle Varazze. “Era già successo contro il Pietra – dichiara Pisano -, ma anche contro Baiardo, Campomorone e Praese di andare in svantaggio e rimontare. È la quinta volte nelle sedici partite sotto la mia gestione. Quando una cosa si ripete ciclicamente non può essere un caso“. Sulla riapertura del campionato, invece, il tecnico dichiara: “Ci portiamo a -1. Oggi è stato fatto un passo importante, ma nulla di decisivo. Il Rivasamba è un esempio di come si fa calcio. Sono veramente forti, per questo siamo orgogliosi di quanto fatto e la gioia era difficile da contenere”.