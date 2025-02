“Responsabilità e corresponsabilità”, seminari sulla tutela dei minori con la Cei

Savona. I Servizi Nazionali per la Tutela dei Minori e per l’Insegnamento della Religione Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana promuovono il ciclo di seminari a distanza “Responsabilità e corresponsabilità. Adulti significativi per un’educazione che è relazione”, rivolto agli insegnanti sulle tematiche della prevenzione e della protezione dei ragazzi da possibili abusi.

Gli incontri di formazione si terranno sempre di lunedì dalle ore 17 alle 18:30 sulla piattaforma Teams. Il 10 febbraio Chiara Griffini spiegherà “Perché la tutela dei minori interessa gli Irc” e l’avvocata Maria Suma parlerà di “Una vigilanza che ci riguarda, snodi giuridici”. Il 24 febbraio “La grammatica della relazione educativa” sarà al centro della lezione di Luisa Roncari. Il 10 marzo si affronteranno “Social ed educazione digitale: istruzioni per l’uso” con Giampiero Neri.

Le iscrizioni saranno effettuabili unicamente tramite il link iniziative.chiesacattolica.it/irc-tutelaminori2025. Sarà possibile richiedere l’attestato di partecipazione inviando un’email all’indirizzo irc@chiesacattolica.it.