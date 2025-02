Regione, sindacati: “Bene riduzione Irpef, ma servono 5mln per detrazioni alle famiglie”

Il giudizio di Cgil, Cisl e Uil Liguria sulla riduzione dell’Irpef è positivo ma occorre maggiore chiarezza sul capitolo detrazioni.

“Per il secondo anno consecutivo la Giunta ha concordato con Cgil Cisl Uil della Liguria di ridurre l’Irpef e di estendere il provvedimento per tre anni e questo è certamente un fatto positivo: ciò che manca è la chiarezza sui 5 milioni di euro che ogni anno Cgil Cisl Uil contrattano a favore delle detrazioni per le famiglie liguri” affermano i segretari regionali di Cgil e Cisl Maurizio Calà e Luca Maestripieri e il Commissario straordinario Uil Emanuele Ronzoni.

E il commento su quanto deciso in Giunta regionale prosegue: “Da cinque anni sigliamo con la Regione un accordo sulle detrazioni a favore di quanti sono collocati in fasce di reddito medio basso, richiesta che abbiamo avanzato anche nella riunione di martedì scorso, ma sulla quale al momento non ci è stata fornita risposta”.

“Soprattutto in questo momento di inflazione a due cifre la voce detrazioni per una famiglia può fare la differenza ed è proprio per non lasciare indietro nessuno che la Regione, come negli anni passati, deve trovare queste risorse” concludono i sindacalisti.