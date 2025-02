Regione, Sanna (PD): “La giunta non perda altro tempo, la Liguria non può permettersi di perdere i fondi del Pnrr”

Liguria. “La Liguria non può rischiare di perdere i fondi del Pnrr perché il centrodestra che governa la Regione da dieci anni non è stato in grado di vigilare sui tempi e sullo stato delle opere a partire dal Terzo Valico. La notizia del ridimensionamento dei progetti finanziati dal Pnrr perché vanno a rilento e non potranno essere conclusi nei tempi è un allarme che non può essere sottovalutato”. Così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Armando Sanna su fondi Pnrr e ricadute in Liguria.

“La giunta deve intervenire immediatamente presso il governo per capire lo stato reale della situazione. Il rischio di perdere i fondi per il Terzo valico, opera oggi in grande ritardo, non è ammissibile, bisogna intervenire per scongiurare che succeda. Da tempo sollecitiamo azioni mirate chiedendo certezze sui tempi di realizzazione, ma l’inerzia di tutti questi anni ha portato a questo punto. Non si può perdere altro tempo. La Regione si attivi, innanzitutto affinché i lavori del Terzo valico procedano più velocemente, e nello stesso tempo chieda al governo rassicurazioni sulla possibilità di proroga dei tempi di scadenza”.

“Non si può in alcun modo rischiare di perdere fondi vitali per un’opera infrastrutturale come questa, come non può essere messa a rischio la costruzione di Case e Ospedali di Comunità se i tempi non venissero rispettati”, concludono i Dem.