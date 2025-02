Regione, parchi: al via il primo corso per guide ambientali sui geositi

Regione. “Valorizzare il patrimonio geologico della Liguria significa non solo proteggere un tesoro naturale unico, ma anche creare nuove opportunità per il turismo sostenibile e per l’economia dell’entroterra. Con questo corso formativo offriamo alle guide ambientali strumenti concreti per approfondire la conoscenza dei geositi e promuovere esperienze turistiche sempre più qualificate e rispettose dell’ambiente”. Così Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega ai parchi, all’entroterra e alla biodiversità, annuncia il primo corso formativo per guide ambientali dedicato ai geositi della Liguria, promosso da Regione Liguria in collaborazione con il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita (Distav) dell’Università di Genova e il Sistema regionale delle aree protette. Il corso, che si svolgerà nei mesi di marzo e aprile 2025, è pensato per fornire competenze teoriche e pratiche utili a sviluppare nuovi percorsi turistici legati al geoturismo e alla valorizzazione delle peculiarità geologiche della Liguria.

“L’obiettivo – prosegue Piana – è rafforzare la formazione delle guide ambientali, affinché possano accompagnare i visitatori alla scoperta della ricchezza geologica della nostra regione, con un approccio scientifico e consapevole. Dalla costa all’entroterra, la Liguria offre scenari unici, che meritano di essere raccontati e vissuti nel pieno rispetto dell’ambiente”.

Il corso avrà una durata complessiva di circa 10 ore e si articolerà in una lezione teorica, prevista per il 12 marzo 2025, e in tre escursioni pratiche nei parchi naturali regionali della Liguria. Lezione teorica: 12 marzo 2025, in presenza (50 posti disponibili) nella sala di rappresentanza Liguri nel Mondo, in Via Fieschi 11, Genova, o in collegamento online.

Escursioni pratiche (massimo 20 partecipanti per escursione), il 19 marzo 2025: Parco naturale regionale Monte Marcello-Magra-Vara; 26 marzo 2025: Beigua Unesco global geopark; 2 aprile 2025: Parco naturale regionale dell’Aveto. Le attività saranno tenute da docenti del Distav dell’Università di Genova, affiancati da guide ambientali esperte, funzionari dei parchi naturali liguri e tecnici regionali impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio geologico.

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. Link per l’iscrizione.