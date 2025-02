Regione Liguria e Asl2, la Corte dei Conti le rimprovera su: perdite d’esercizio, liste d’attesa e fughe dei pazienti

Provincia Savona. Ritardi significativi nell’approvazione dei bilanci; chiusura in perdita del bilancio 2023; aumento del ricorso al personale flessibile; utilizzo di medici “gettonisti” e di cooperative; ricorso frequente a procedure autonome per beni e servizi di basso valore; pagamenti effettuati oltre i termini previsti e criticità nella gestione di cassa; saldo negativo di mobilità extraregionale di 32,415 milioni di euro nel 2023, in peggioramento rispetto al 2022; crescita costante dei costi per risarcimenti e spese legali dal 2014 al 2023 per la gestione diretta del rischio; incremento dei costi per la riqualificazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, stimati in 250 milioni di euro, in aumento rispetto ai 145 milioni iniziali; mancanze nella pubblicazione di alcuni documenti obbligatori come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; incremento delle prestazioni con indice di performance rosso; ritardi nell’erogazione delle prestazioni diagnostiche, classi prioritarie (B, D); tempi di attesa elevati in neuropsichiatria tra la prima visita e la presa in carico; persistenza di problematiche tecniche e burocratiche che potrebbero ritardare i progetti.

Sono questi gli indicatori sui quali la Corte dei Conti sgrida l’Asl2 savonese e, di conseguenza, la Regione. Passato in rassegna il bilancio di esercizio del 2022 sono molti punti su cui la Corte chiede di intervenire sia al territorio che alla Regione. La delibera, depositata a fine gennaio, è della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti (magistrato istruttore Alessandro Visconti, Presidente Maria Teresa Polverino).

Perdita d’esercizio

La Corte dei Conti afferma che, in fase istruttoria, è stato rilevato che il risultato economico dell’ultimo esercizio risulta negativo rispetto ai precedenti tre esercizi chiusi con rilevazione di utile di esercizio. L’esercizio 2022 si chiude con una perdita di euro 5.136.982.

L’Azienda ha rappresentato che le cause principali di tale risultato sono dovute principalmente a: riduzione dei finanziamenti regionali rispetto al 2022; aumento delle spese operative legate all’incremento della produzione sanitaria (+8,2 milioni di euro); crescita dei costi per farmaci (incremento di circa 1900 pazienti); aumenti tariffari per servizi residenziali (DGR 842/2022); maggiori oneri per il personale dovuti ad adeguamenti contrattuali ed al decreto Calabria; ritorno a regime delle strutture per anziani, con aumento del tasso di occupazione rispetto alla contrazione del 2022 causata dal Covid.

fughe dei pazienti verso altre Regioni

Sulla lista nera sono finiti anche un eccessivo utilizzo di medici “gettonisti” e di cooperative e le fughe dei pazienti che si vanno a curare fuori dalla Liguria. L’Asl2 registra nel 2023 un saldo negativo di 32,415 milioni di euro, come comunicato da Regione Liguria in fase istruttoria sul rendiconto 2023. L’azienda ha incassato 10.115.131 di euro da pazienti di altre regioni che hanno optato il nostro territorio per le proprie cure, ma ne ha spesi 42.530.657 per chi è andato fuori Liguria.

l’Azienda ha evidenziato che il problema della mobilità passiva in crescita è associato sia alla ricerca di prestazioni di migliore qualità fuori Regione sia a liste d’attesa prolungate, che portano a rinunce od a spostamenti verso altre Regioni e/o al settore privato. L’Azienda ha inoltre osservato come l’impatto del Covid-19, soprattutto tra il 2020 e il 2022, ha richiesto la riconversione di strutture ospedaliere dedicate, aggravando la situazione. Nella stessa nota l’Asl2 indicava le azioni intraprese per un ritorno ai valori relativi al precedente periodo pandemico. Nel 2023, l’Asl2 ha registrato un incremento di attività ospedaliera per un valore economico di circa 7,5 milioni di euro. Per il 2024, l’Azienda stima un ulteriore aumento delle attività (ospedaliere e ambulatoriali) di 8 milioni di euro, che potrebbe contribuire a migliorare il saldo di mobilità. Inoltre, il trend della sola mobilità passiva ospedaliera mostra segnali di rallentamento testimoniato da un incremento del saldo 2022 rispetto al 2021 pari al +19 per cento mentre l’incremento del saldo 2023 rispetto al 2022 risulta pari al +5,6 per cento.

Liste d’attesa

Ancora troppo lunghe per la Corte dei Conti che sottolinea come ci siano tempi di attesa elevati in neuropsichiatria tra la prima visita e la presa in carico. Regione Liguria ha fornito i tempi di attesa relativi all’erogazione delle prestazioni per prime visite neuropsichiatria infanzia e adolescenza (NPIA). Dai dati trasmessi per l’ASL 2 sarebbero 250 i minori ancora in attesa. Dai dati trasmessi per l’Asl 2 sarebbero 250 i minori ancora in attesa (tempo di attesa massimo in assenza di priorità segnalate 4 mesi).

l’Azienda ha affermato che i tempi medi di attesa sono tra i 4 e i 5 mesi; il numero di minori in attesa nel territorio di levante 260 e 63 in quello di ponente (dati aggiornati al 31 dicembre 2023); tra prima visita e presa in carico effettiva: per casi urgenti (es. psicopatologie gravi) 15 giorni – 1 mese mentre per altri casi mediamente 15 mesi (dato del 21 marzo 2024, con un incremento rispetto ai 12 mesi registrati al 31 dicembre 2023).

Gli utenti in carico al 21 marzo 2024 risultavano 312 mentre risultavano 325 i minori in attesa sullo sportello aziendale. Infine, l’azienda ha segnalato che nel 2023 il numero di utenti trattati direttamente risultavano pari a 1.620 mentre globalmente risultavano oltre 3.000 i minori in carico al servizio di NPIA. La sezione regionale di controllo rileva che l’Asl2 ha implementato misure per ridurre le liste d’attesa ma, nonostante le azioni adottate, rimane significativo il numero di minori in attesa della prima visita e della presa in carico, pertanto, sono necessari ulteriori interventi per migliorare l’efficienza e ridurre i ritardi.

Le richieste

La Corte dei Conti ha, dunque, inviato l’Asl2, tra le altre cose, ad accelerare le procedure di chiusura ed approvazione del bilancio; ridurre progressivamente il ricorso a contratti flessibili, favorendo assunzioni stabili; ridurre il numero di medici gettonisti e l’affidamento a cooperative o società private per il reclutamento del personale; rafforzare la pianificazione finanziaria per ridurre gli interessi di mora e ottimizzare i tempi di pagamento; rafforzare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti, migliorando la gestione delle liste d’attesa e l’attrattività delle strutture al fine di ridurre la mobilità passiva; garantire un controllo continuo sull’andamento del progetto riqualificazione dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; migliorare la gestione dei tempi di attesa, specialmente per le prestazioni B e D; intensificare il reclutamento di personale specializzato in area neuropsichiatrica per ridurre i tempi di attesa sia per la prima visita sia tra la prima visita e la presa in carico; garantire il rispetto delle scadenze ed un utilizzo efficiente delle risorse degli investimenti previsti dal PNRR.

L’Asl2: “La delibera sui dati del 2022, ad oggi esiste già un progressivo miglioramento dei parametri”

“Occorre notare che delibera contiene anche le repliche puntuali di Asl2 su ogni punto rilevato e, soprattutto, si basa sui dati del 2022. Di conseguenza, le azioni correttive richieste dalla Corte dei Conti e successivamente attuate da Asl2 hanno iniziato nel frattempo a produrre effetti positivi, determinando un progressivo miglioramento dei parametri oggetto di rilievo“, la replica dell’Azienda.