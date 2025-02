Regione, Invernizzi (FdI): “Alleggerita la pressione fiscale per 900 mila liguri, impegno mantenuto”

Regione. “La Giunta regionale ha approvato un provvedimento che segna un passo significativo nel nostro impegno, già anticipato in campagna elettorale, per ridurre la pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese. Viene garantito un aiuto concreto a chi ne ha bisogno – spiega -. Un aiuto che, come governo regionale, consideriamo fondamentale per favorire la crescita economica e il benessere dei nostri cittadini”. Lo dice Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia facendo riferimento alla manovra fiscale decisa dalla giunta del presidente Marco Bucci che ha deciso di replicare la manovra fiscale dello scorso anno e di estenderla fino al 2027, con un’attenzione particolare ai redditi più bassi.

“La priorità è sempre stata quella di sostenere i cittadini, garantendo una maggiore equità fiscale. Con l’adozione di questa misura, circa il 56% della popolazione regionale, quasi 900.000 persone, vedranno un significativo risparmio fiscale, che può arrivare fino a 335 euro per ciascun contribuente – dice Invernizzi – E’ stata estesa l’esenzione dell’addizionale regionale IRPEF per tutti i contribuenti con un reddito imponibile fino a 28.000 euro. Questo vuol dire che le famiglie potranno godere di una boccata d’ossigeno in un periodo storico in cui l’incertezza economica è ancora presente”.

“Grazie a questa misura, insieme alla manovra fiscale statale, coloro che guadagnano fino a 66.000 euro potranno beneficiare di un abbassamento della pressione fiscale complessiva. Il traguardo raggiunto dalla Regione è il frutto di un dialogo costante e produttivo con le organizzazioni sindacali e le forze sociali, che ci hanno supportato in questo percorso. Un percorso che è fatto di ascolto, di collaborazione e di azioni concrete per il bene della nostra comunità”, conclude.