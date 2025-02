Regione, Giordano (M5S) choc: “Al centrodestra piace bruciare, come ai tempi bui”

Liguria. “Piace al centrodestra bruciare, sembra di essere tornati durante i periodi bui della seconda guerra mondiale. Da una parte vogliono bruciare i morti in un secondo forno crematorio nel cimitero di Staglieno, dall’altra vogliono bruciare i rifiuti”. È la frase pronunciata oggi in consiglio regionale da Stefano Giordano, unico eletto del Movimento 5 Stelle, durante la replica all’assessore Giacomo Giampedrone dopo un’interrogazione sulla chiusura del ciclo dei rifiuti.

Inevitabile il riferimento, seppur implicito, ai lager nazisti. In aula è scoppiato il caos e la seduta è stata sospesa tra le urla della maggioranza.

Tra i primi a protestare, con la consueta veemenza, la consigliera Lilli Lauro di Fratelli d’Italia: “Mi sento offesa, vergogna, ma come ti permetti? È gravissimo”. A quel punto, mentre Bucci (come ormai accade durante ogni seduta) gridava alle “falsità inaccettabili”, si è aggiunto l’assessore Giacomo Giampedrone che ha alzato la voce: “Ha detto o no che al centrodestra piace bruciare, come nei lager? È vergognoso quello che ha detto“. Molti hanno chiesto l’espulsione di Giordano dall’aula.

Da tutto il centrodestra è partita l’invettiva contro i banchi della minoranza: “Dovete dissociarvi da quello che ha detto, non appoggiarlo“. I consiglieri d’opposizione, però, hanno spiegato di non aver sentito la frase, che comunque è stata registrata e verbalizzata. Bucci ha chiamato in causa Orlando: “Ministro Orlando, parla, datti da fare”. Nel frattempo è scoppiata una furiosa lite tra il vicepresidente del Consiglio Roberto Arboscello e l’assessore Paolo Ripamonti.

Sospesa la seduta dal presidente Stefano Balleari, è stata convocata una conferenza dei capigruppo nel tentativo di stemperare gli animi e riprendere i lavori. Alcuni consiglieri hanno chiesto agli uffici se ci sono estremi per sanzioni disciplinari all’indirizzo di Giordano e c’è chi ha sussurrato di denunce.

Quasi immediate, pochi minuti più tardi, le scuse dell’esponente pentastellato: “Nell’onestà intellettuale a volte c’è anche il coraggio di chiedere scusa – ha esordito Giordano alla ripresa della seduta -. La mia uscita è stata inopportuna, non voleva assolutamente portare la discussione su qualcosa che non mi appartiene e me ne dissocio. La mia uscita voleva in qualche modo stimolare. Probabilmente il fatto di non aver dormito stanotte e problemi familiari mi hanno indotto in uno stress personale. Ma garantisco che non c’era nessun tipo di parallelismo tra le scelte infrastrutturali che non condividiamo, legittimamente, e una ferita profonda. Ritengo che il mio atto sia un inizio di un clima costruttivo”. Quindi l’annuncio: “Comunico la mia autosospensione, un piccolo segno. Rimane però l’amarezza, vorrei che quello che sto facendo fosse un metodo e invito tutti a riflettere”.