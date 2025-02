Rapina a mano armata alle slot machine di Alassio: due arresti

I carabinieri del Norm e della Stazione di Alassio hanno arrestato due persone in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Savona, essendo divenuta definitiva la sentenza di condanna nei confronti un cinquantaquattrenne ed un trentasettenne italiani, residenti nel savonese, ritenuti colpevoli, in concorso, della rapina aggravata perpetrata nella tarda serata dello scorso 15 maggio 2024 ai danni della sala slot-machine situata in via Leonardo da Vinci.

Il provvedimento giunge a seguito delle indagini svolte dai militari: gli arrestati, con i volti travisati da caschi integrali e armati di pistola, avevano costretto la dipendente presente all’interno della sala a consegnare l’incasso della giornata. Ottenuto il bottino, i due malviventi si erano poi dati alla fuga utilizzando una vettura con targa camuffata.

Fondamentale per giungere all’individuazione degli indagati sono state l’analisi dei filmati delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, oltre a varie attività tecniche con servizi di pedinamenti e osservazione svolti dai carabinieri, che hanno portato ad identificarli.

L’attività investigativa è stata, inoltre, avvalorata lo scorso mese di luglio quando, durante l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, decretata dal Gip del Tribunale di Savona, nei confronti di uno degli indagati, i militari hanno eseguito un’accurata perquisizione che ha consentito di trovare l’abbigliamento e i caschi utilizzati dai due per compiere la rapina.

Gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Imperia.