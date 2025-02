Raccolta differenziata: dal primo marzo, a Celle la plastica si esporrà alla domenica per essere ritirata il lunedì 

Celle Ligure. Raccolta rifiuti, dal primo marzo si cambia per quanto principalmente riguarda la plastica. Quindi non più sacchi esposti il martedì per essere raccolti il mercoledì, ma la domenica per essere portati via il lunedì.

La decisione del Comune anche perché, specie durante la stagione estiva i turisti, partendo la domenica, possano lasciare la plastica in quel giorno e il successivo venga così portata via senza lasciare sacchi in giro più a lungo. Quindi cambio di giorno.

Novità anche per il “secco”, per chi non lo conferisce nei bidoni ma nei mastelli. In questo caso, infatti, il giorno di esposizione sarà il martedì e il ritiro il mercoledì, come detto, per chi ha i mastelli. Nulla cambia, in questo caso per il “secco”, per chi lo conferisce nel bidone e può farlo in qualsiasi giorno.

Due serate in Sala Arecco aperte alla cittadinanza saranno dedicate al metodo di raccolta differenziata il prossimo 3 e 13 marzo “per fare il punto sulla situazione sulla gestione dei rifiuti, dobbiamo tenere un po’ più alta l’attenzione perché stiamo un po’ perdendo di percentuale dí raccolta. Quindi faremo un riassunto su come va fatta, sulle problematiche, su cosa verrà introdotto”, come ha spiegato il sindaco Marco Beltrame.