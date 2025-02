Quiliano, la minoranza: “Il progetto del parco eolico da 30MW all’insaputa del sindaco?”

Quiliano. “’L’amministrazione abbia preso visione degli atti relativi al parco eolico da 30 megawatt?”. Se lo domanda il gruppo di minoranza “Futura Quiliano” dopo aver letto un articolo relativo al “progetto di parco eolico nel territorio del Comune di Quiliano nei confronti del quale la posizione del sindaco viene definita ‘attendista’”.

“In particolare il sindaco dichiara: ‘ arrivata solo una comunicazione e non è neanche stata attivata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Vogliamo capire l’entità e il contenuto del progetto, mi riservo di fare i dovuti approfondimenti e poi esamineremo l’iter delle procedure anche con la parte tecnica del Comune effettuando poi le osservazioni del caso’. Premesso che in nessuna occasione, neppure informale, il sindaco ha dato una qualche comunicazione al nostro gruppo consiliare, abbiamo appurato, con un po’ di stupore, che la ‘comunicazione’ a cui fa riferimento il sindaco è una nota della Provincia di Savona (protocollo del 24 dicembre 2024) in cui si rende noto il deposito dell’istanza volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Provinciale per la realizzazione di un parco eolico”.

“Nella comunicazione si invitava ‘Chiunque ne avesse interesse a prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni alla Provincia di Savona in forma scritta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso’. Vista la dichiarata ‘ignoranza’ del sindaco in merito al progetto ci chiediamo se l’amministrazione abbia preso visione degli atti? Ancor più ‘curioso’ è, a nostro avviso, il fatto che il parco eolico sia denominato ‘Quiliano’ forse ad insaputa del sindaco della Città di Quiliano”.

“Il nostro gruppo ha presentato un’interrogazione, al fine conoscitivo, con l’auspicio di avere un’illustrazione delle informazioni a disposizione del sindaco e di conoscere quali siano gli intendimenti dell’amministrazione in merito alla realizzazione del suddetto parco eolico”.