Quiliano, in arrivo nuove colonnine di ricarica per e-bike e apparecchi elettronici

Quiliano. Si svolgerà venerdì 28 febbraio alle 17.30 presso la sala consiliare in piazza Costituzione a Quiliano la presentazione delle nuove colonnine di ricarica per E-Bike, fornite dall’azienda Etraction, acquistate grazie al finanziamento ottenuto a valere sul Fondo Unico del Turismo.

Le colonnine saranno installate a breve e distribuite in punti strategici sul territorio di Quiliano-Valleggia e in tutte le sue frazioni (Roviasca, Cadibona, Montagna), permettendo così una maggiore accessibilità alla mobilità elettrica.

“Questa novità rappresenta un’importante iniziativa volta a promuovere la sostenibilità e la mobilità ecologica sul territorio”, fanno notare dal Comune.

All’evento saranno presenti le autorità locali, tra cui il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta, l’assessore allo sport Tiziana Bruzzone e una delegazione della Polisportiva Quiliano Bike e dell’azienda Etraction.

Durante l’incontro verrà proiettato il video, realizzato per l’occasione dalla società fornitrice Etraction, con protagonista l’atleta Annagiulia Cerro della Polisportiva Quiliano BIKE che pedala su una e-bike per tutto il territorio quilianese.

La colonnina può caricare contemporaneamente quattro Bike ed include anche due prese USB per la ricarica di telefoni, tablet, ecc. Ogni utente può farvi accesso con il proprio carica batteria. E’ dotata di un QRCODE che permette una mappatura di tutte le postazioni installate sul territorio per far sì che l’utente abbia sempre a disposizione la visualizzazione dei punti di ricarica lungo i suoi percorsi. Sono ecologiche: con “The Breath”, il tessuto utilizzato per il rivestimento, progettato per trattenere e disgregare le particelle nocive presenti nell ‘aria. Si tratta di uno strumento capace di ridurre l’inquinamento atmosferico con un processo di purificazione che sfrutta il naturale movimento dell’aria.

A seguire verrà presentato il restyling del nuovo sito turistico del Comune di Quiliano, realizzato dalla società Core iMaging, pensato per offrire ai visitatori una panoramica più chiara e accattivante delle bellezze naturali, storiche e culturali del territorio.

Il restyling del sito web si inserisce in un progetto più ampio di digitalizzazione e modernizzazione dei servizi pubblici, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza per cittadini e turisti. La piattaforma, inoltre, sarà compatibile con dispositivi mobili, permettendo una navigazione fluida e immediata da qualsiasi luogo.

“Oggi festeggiamo un grande passo verso un futuro più sostenibile e accessibile. L’introduzione delle colonnine di ricarica E-Bike, che saranno installate a breve, è un’iniziativa che riflette la nostra volontà di promuovere il turismo verde, mentre il nuovo sito web contribuirà a far conoscere meglio la nostra città, con tutte le sue bellezze e potenzialità” dichiara il sindaco Isetta.