Quiliano aderisce a “M’illumino di meno” 2025 con una sfilata di moda sostenibile

Quiliano. Quest’anno la Città di Quiliano, Comune facente parte della Rete dei Comuni Sostenibili, aderisce a “M‘illumino di Meno”: la campagna che Caterpillar Rai Radio2 organizza ogni anno dal 2005 per promuovere la cultura del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

La Giornata del Risparmio Energetico e dei Stili di vita Sostenibili è stata istituita dal Parlamento con la legge numero 34/2022 e si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e il risparmio delle risorse.

“M‘illumino di Meno”, giunta alla sua 21esima edizione, non si limiterà solo al 16 febbraio, ma darà il via ad una settimana all’insegna della transizione ecologica che durerà fino al 21 febbraio. Il tema centrale del 2025 sarà la moda, con particolare attenzione al fast fashion e alle alternative virtuose che promuovono il riciclo.

Quiliano organizza nella giornata di domenica 16 febbraio alle 16, presso l’elegante dimora ottocentesca di Villa Maria, la sfilata di moda sostenibile dal titolo “Riciclare con stile”, con l’ obiettivo di promuovere l’utilizzo di materiale riciclato-usato in collaborazione con due realtà commerciali del territorio della Provincia di Savona: la boutique vintage Miramare di Spotorno e il laboratorio artistico artigianale Arti-ficio, fondato da Italian Furlan.

Un altro imperdibile appuntamento sarà il convegno organizzato nella serata di venerdì 21 febbraio alle 20.45, presso la sala consiliare dal titolo “Una vita sotto acqua: Conoscenza, minacce e opportunità dei fondali marini“ a cura del record-man Paolo Cappucciati. Moderatrice: Luisa Sicorello (naturalista, guida ambientale escursionistica della cooperativa Tracce). L’intera iniziativa sarà svolta a luci spente con la sola illuminazione utilizzata dal record- man durante le sue immersioni marine.

Concludendo, gli eventi organizzati in occasione della Giornata Nazionale “M‘illumino di Meno”, non solo celebrano l’importanza di ridurre il consumo energetico, ma rappresentano un invito a tutti a riflettere sulle azioni quotidiane che possiamo intraprendere per un futuro più sostenibile.