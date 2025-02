Prosegue con successo il percorso di educazione ambientale “Alassio in blu”: nuovo, duplice appuntamento

Alassio. Prosegue il percorso di educazione ambientale “Alassio in blu”, un progetto organizzato da Marina di Alassio in collaborazione con il Circolo Nautico al Mare di Alassio (CNAM) e con il sostegno del Comune di Alassio e di Gesco.

Due appuntamenti in spiaggia per ragazze e ragazzi delle classi seconde delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Alassio lunedì 24 e mercoledì 26 febbraio. Il progetto, in collaborazione con Marina di Alassio e CNAM, ha a cuore i seguenti obiettivi: conoscenza del mare, con un focus sul Mediterraneo, e in particolare sul mar Ligure, inteso come luogo di incontro tra civiltà e culture; conoscenza delle tradizioni marinare alassine, evolutesi in comunicazione, commercio e turismo; tutela dell’ambiente marino come risorsa da utilizzare in maniera sostenibile; esplorazione e sperimentazione anche in modo autonomo di eventi, fatti e problematiche; aspetti, processi e avvenimenti fondamentali del patrimonio scientifico-tecnologico, storico-geografico; conoscenza dell’eredità culturale con i suoi “segni” leggibili sul territorio; esperienze che mantengano un costante riferimento alla realtà, in aula o in spazi adatti: spazi naturali o ambienti raggiungibili.

Gli alunni dell’Istituto M.M.Ollandini e dell’l.S. Giancardi Galilei Aicardi vivranno una mattinata sulla spiaggia per toccare con mano quanto descritto durante le lezioni di biologia marina e il laboratorio sensoriale che li ha coinvolti lo scorso dicembre.

“Le attività esterne fanno parte di un percorso che ha visto i ragazzi coinvolti prima in incontri teorici in classe dove è stato possibile imparare a riconoscere la flora e la fauna tipica del mare costiero di Alassio. – racconta la biologa Monica Previati – Abbiamo realizzato insieme una sorta di laboratorio sensoriale, toccando con mano quello che la Spiaggia restituisce, dalle foglie della posidonia alle conchiglie bucate come atto di prelazione. In occasione del Natale per il mare i ragazzi si sono cimentati in poesie, canzoni e pensieri dedicati alla protezione del mare. Tutto questo percorso così lungo e intenso non poteva che terminare proprio sulla spiaggia di Alassio dove, camminando sulla battigia, impareremo a riconoscere le tracce sia dell’uomo che del mare.

In programma non solo bio-passeggiate, scoprendo la ricchezza della vita sulla spiaggia in compagnia della biologa marina Monica Previati, ma una vera immersione nel mondo della marineria, con approfondimenti dedicati alla vela in collaborazione con Rinaldo Agostini, presidente di Marina di Alassio: “La Marina di Alassio insieme al CNAM, che quest’anno si avvia a festeggiare 100 anni, è sempre vicina ai giovani per supportare il loro cammino educativo e trasmettere i valori dello sport e del rispetto per l’ambiente. Le coste e le spiagge sono patrimonio naturalistico ligure meraviglioso ma fragile che necessita di cure continue e attenzioni da parte prima di tutto dei suoi cittadini. Con questa attività proseguiamo il percorso iniziato a dicembre e completiamo le informazioni trasferite in aula da Monica Previati che in queste uscite farà toccare con mano quanto insegnato. Forniremo anche alcune nozioni di “Arte Marinara” importante per dei ragazzi che vivono in una regione abbracciata al mare.”

Nozioni di arte marinara, nodi, meteorologia e venti con il Circolo Nautico al Mare e il suo presidente Carlo Canepa: “Il Circolo Nautico “AL MARE” nell’anno del suo centenario (1925-2025) e la Marina di Alassio con la Capitaneria di Porto incontrano i giovani per avvicinarli alla nostra storia, alle nostre origini. Andar per mare, navigare, è stata la prima risorsa della gente di Alassio: pesca e trasporti. Sulla spiaggia, prima che si costruisse il porto, stazionavano i “gozzi” piccoli e grandi e i cantieri navali, prossimi alla battigia, varavano “leudi” e “brigantini”. Oggi come allora il mare e la spiaggia costituiscono la principale fonte economica della città. Tutto questo costituisce l’impegno educativo, sociale, sportivo, degli uomini e delle donne del CNAM”.