Pronto soccorso, PD e M5s: “Nuove assunzioni e misure di sicurezza”

Liguria. “Siamo stati oggi al presidio regionale di protesta del personale dei Pronto soccorso davanti alla Prefettura, perché le loro richieste non possono più cadere nel vuoto. Servono investimenti e reali risorse aggiuntive per nuove assunzioni e servizi. Il personale è allo stremo, costretto a turni massacranti e a un carico di superlavoro per garantire le cure a tutti i cittadini che, nonostante l’impegno di medici e infermieri, è costretto a stanziare ore, se non giorni, in barella al pronto soccorso in attesa di un ricovero o una visita”.

Così il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna e la vicecapogruppo PD in Regione Katia Piccardo.

“Le misure tampone messe in atto dalla Giunta si sono confermate inutili e solo propaganda. Non c’è la sicurezza per il personale e i pronto soccorso sono sempre in affanno. Con condizioni disumane per pazienti e pretese sempre più pesanti a carico del personale. Servono misure concrete come la proposta di legge parlamentare del Partito Democratico che chiede di portare la spesa sanitaria al 7,5% del Pil, garantire nuove assunzioni e rafforzare la medicina territoriale”.

“Ad oggi la nostra richiesta, presentata nella scorsa legislatura è caduta nel vuoto, mentre siamo la peggiore regione del Nord per fughe sanitarie con un costo di oltre 74milioni l’anno” concludono.

“Quanti sopralluoghi abbiamo fatto come M5S in questi anni nei Pronto soccorso cittadini denunciando la miopia della Regione, colpevole di aver lasciato solo sia il personale sanitario, sia i malati? Abbiamo perso il conto. Siamo mai riusciti a incidere? Raramente: il centrodestra ha quasi sempre ostinatamente ignorato le nostre segnalazioni. Ora, però, pare abbia cambiato musica. L’assessore competente ha alla buon’ora dichiarato inaccettabile “la situazione disumana” nei Pronto soccorso. Ma non ce ne voglia Nicolò se accusiamo la Regione di averci pensato troppo a lungo prima di prendere una posizione credibile; e ancora non ce ne voglia se ci prendiamo il merito di aver preteso che ai malati si riconoscesse il diritto a cure efficienti. Auspichiamo solo che tutta questa comprensione non abbia una data di scadenza, vale a dire le elezioni comunali di maggio” dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

“Le nostre denunce hanno evidenziato situazioni dove le norme per la sicurezza non erano rispettate. Continueremo la nostra battaglia battendo uno per volta le medicine d’urgenza della Liguria. Intanto, auspichiamo che il buco di bilancio sanitario venga affrontato senza tagliare i servizi ai cittadini. Auspichiamo che i 100 milioni in più in arrivo siano destinati a migliorare concretamente l’efficienza della sanità con azioni tangibili che rispondano sia ai cittadini che ai lavoratori. Auspichiamo di non dover mai più assistere a flash mob del personale sanitario, costretto a protestare perché la Regione non ascolta”.

“Le nostre azioni in merito alla sicurezza hanno dato i primi risultati: al Galliera è stato interdetto lo stazionamento di barelle nella camera calda (che calda non lo è mai stata), sono state aggiunte delle uscite di sicurezza, sono riapparsi gli estintori in corsia ed è stato avviato un percorso che mira a proteggere i malati e a trovare soluzioni migliorative. Con i sopralluoghi, il M5S ha reso un servizio utile al cittadino” conclude Giordano.