Promozione, Ventimiglia sconfitto dal Millesimo all’ultimo respiro. Massullo: “Rammarico per aver subito gol a tempo scaduto, ora testa alle prossime partite”

Ventimiglia. Domenica pomeriggio, presso il “Comunale” di Millesimo, i padroni di casa valligiani hanno sfidato il Ventimiglia in occasione di una delle gare valevoli per la ventiduesima giornata del campionato di Promozione (girone “A”). Il match, una partita rimasta in equilibrio nel punteggio fino all’ultimo respiro, è stato deciso da una magia di Villar che, al 95′, ha permesso alla formazione di mister Macchia di conquistare i tre punti e soprattutto la vetta solitaria della classifica (complice la sconfitta a sorpresa rimediata dal Pontelungo in trasferta sul campo del Cella).

Al termine dell’incontro ad intervenire per conto della formazione ospite è stato Gianfranco Massullo, allenatore del Ventimiglia il quale ha esordito dichiarando: “È stata una partita difficilissima e noi siamo stati costretti ad affrontarla molto rimaneggiati. Abbiamo preparato la gara consapevoli di dover soffrire provando dunque a sfruttare le poche occasioni che ci sono state concesse e siamo riusciti a farlo bene, motivo per cui resta del rammarico. Penso che il Millesimo abbia fatto una grande partita e, nei 90 minuti, ha meritato la vittoria. Il rammarico però è dettato dal fatto di aver subito gol a tempo scaduto”.

In seguito l’intervistato ha proseguito il proprio intervento commentando l’operato della terna arbitrale: “Forse è la mia prima volta in tre anni da allenatore del Ventimiglia che dico qualcosa sull’arbitro, ma ci tengo a farlo perchè credo che l’assistente abbia peccato di personalità. Questo è il mio unico rammarico, ora la testa andrà alla prossima partita. Servirà un po’ di fortuna e in tal senso fondamentale sarà il recupero di qualche giocatore malato. Mi dispiace per i ragazzi perchè contro un avversario fortissimo come il Millesimo hanno disputato una partita di cuore e di carattere. Abbiamo giocato contro una candidata al titolo e noi, nonostante fossimo ampiamente rimaneggiati, avremmo meritato almeno il pareggio”.

In ultima istanza mister Massullo ha concluso l’intervista provando a stilare un bilancio della stagione vissuta fin qui dal Ventimiglia: “Fino a gennaio siamo stati a 4 punti dalla zona playoff, ma poi purtroppo si è verificato un cambio di rotta negativo. Come dicevo prima, speriamo di recuperare i tanti malati e infortunati per queste partite che ci aspettano da qui fino alla fine dove ogni partita sarà una finale”.