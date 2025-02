Promozione, un “punto fiducia” per il Finale a Borzoli: Dagnino e Halaj riacciuffano la Sestrese

Borzoli. Il Finale è tornato dal Piccardo con un risultato utile: i giallorossoblù riescono a riacciuffare la Sestrese, andata in vantaggio 2-0, fissando il risultato su 2-2.

A segno due degli innesti arrivati a gennaio: Diego Dagnino e all’ultimo respiro Sergis Halaj, tesserato dal club e alla prima gara a disposizione, rispondono a Balestrino e Curabba.

La classifica è ancora brutta per i finalesi, in piena zona playout a 17 punti con l’uscita da essa ora a 21. Tuttavia la lotta per non retrocedere, così come quella per salire, è molto serrata in questo Girone A di Promozione: “un punto fiducia” che deve tramutarsi in un filotto di risultati per permettere al Finale di risalire la china. Alla prossima giornata gli uomini di Scalia affronteranno in trasferta la Sampierdarenese.

Classifica: Carcarese 45, Millesimo e Pontelungo 43, Ceriale 37, Sampierdarenese e Sestrese 35, Albissole 29, Little Club James 25, Ventimiglia 24, Superba 22, New Bragno 21, Legino 20, San Cipriano 18, Finale 17, Argentina Arma 15, Cella 14.