Promozione, il Pontelungo tocca il paradiso: 2-1 alla Carcarese, ingauni primi con il Millesimo

ALBENGA-CARCARESE 2-1 (12’ Poggi, 30’ e 64’ Ardissone)

49′ Termina qua il match! Il Pontelungo vince contro la Carcarese.

45’ Paratona di Breeuwer che dice no al tiro ravvicinato di Kosiqi

44’ Bonifacino lascia spazio a Pirotto

42’ Cambio Pontelungo: Rocca per Sfinjari

41’ Giallo per Ferrari, falloso su Brovida

39’ Ardissone esce tra gli applausi, al suo posto Trucchi

37’ Rinvio sfortunato della Carcarese, recupera palla Delfino ma se la allunga, Prato riesce ad ad anticiparlo ma non a evitare il corner

35’ Cross di Brovida sul secondo palo, di testa Kosiqi non riesce a pareggiare

29’ Doppio cambio per il Pontelungo: dentro Asteggiante e Ferrari, fuori Bolia e Pollero

27’ Ripartenza della Carcarese: Poggi per Kosiqi solo davanti al portiere, calcia ma si fa patate, la palla arriva al limite a Brovida, murato dal difensore

25’ Cross sul secondo palo, dopo un batti e ribatti, la palla torna a Mombelloni che ci prova in rovesciata ma manda a lato. Proteste per un tocco di mano di un difensore del Pontelungo, ma l’arbitro invita a continuare

24’ Terza cambio per mister Battistel: Mombelloni entra per Dematteis

21’ Punizione dai 25 metri, batte Sfinjari: palla sopra la traversa

19’ GOOOOOOOOOL! Corner dalla sinistra, incornata di Ardissone: palo, gol. Il giocatore si toglie la maglia durante l’esultanza e viene ammonito

18’ Bella parata di Grenna che si oppone al tiro dal limite di Chariq

15’ Babliuk rientra dopo l’infortunio, prende il posto di Bertoni

14’ Sfinjari vicino al volassi: colpisce al volo dai 20 metri, ma la palla è alta

10’ Ammonito Bertoni, falloso su Farinazzo.

6’ Poggi riceve sulla sinistra, entra in area e indirizza sul primo palo, dove trova Breeuwer

5’ Mancino in area di Sfinjari che sotto l pressione di Prato non riesce ad essere preciso e manda alto

4’ Primo cambio anche per la Carcarese: F. Moretti rileva Diamanti

1’ Subito in avanti il Pontelungo: cross di Delfino dalla linea di fondo, ci prova Roascio, rimpallato, la palla arriva a Sfinjari ma la difesa riesce a sventare la minaccia

Via alla ripresa, un cambio per il Pontelungo: dentro Calandrino, fuori Marquez

SECONDO TEMPO

47’ Finisce il primo tempo sul risultato di 1-1

46’ Destro dalla distanza di Marquez, tiro potente ma impreciso, la conclusione si spegne sul fondo

45’ Due minuti di recupero

44’ Giallo per Diamanti, falloso su Marquez

43’ Corner dalla sinistra di Marquez, Sfinjari colpisce di testa e manda a lato

42’ Lancio per Sfinjari che si trova solo davanti a Grenna, ma viene fermato per fuorigioco

39’ Azione insistita del Pontelungo che si conclude con Sfinjari che calcia in area piccola, ma viene murato da Dematteis

34’ SECONDO LEGNO PER LA CARCARESE: mancino di Poggi, sfiora Breeuwer, la palla colpisce il palo interno, attraversa la linea di porta orizzontalmente e torna in area, la Carcarese ci riprova ma la difesa riesce a spazzare

33’ Giallo anche per Pollero, duro a centrocampo su Diamanti

30’ GOOOOOOOOL! Pareggia il Pontelungo con un diagonale micidiale di Ardissone. 1-1

27’ Bolide su punizione di Prato, la palla di stampa sulla traversa, ritorna in area, ci prova Dematteis ma spara alto

24’ Giallo per Marquez, duro su Bertoni e punizione dai 25 metri per la Carcarese

23’ Cross teso di Kosiqi in area, non ci arriva Brovida, Poggi anticipato dal difensore: grande rischio per il Pontelungo

21’ Primo cambio per la Carcarese, Brignone dopo aver subito un fallo è costretto a lasciare il campo, per lui infortunio alla gamba destra. Al suo posto entra Kosiqi

20’ Giallo per Delfino, falloso su Brovida.

17’ Rimessa di Bonifacino dalla destra, Brignone di testa favorisce Brovida che controlla e calcia ma non prende la porta

12’ GOOOOOOOOOL! Corner di Spozio, colpisce Brignone, Poggi spinge in rete una conclusione che sembrava già infilarsi in porta. 0-1

11’ Spozio batte veloce la punizione per Brovida che crossa in area, Roascio anticipa Brignone e manda in angolo

10’ Conclusione dalla distanza di Pollero che con il destro non riesce ad essere preciso, palla sul fondo

6’ Si va vedere anche il Pontelungo: incursione sulla sinistra di Delfino, che crossa al centro dell’area dove Sfinjari colpisce al volo, palla alta

2’ Lancio di Bertoni per Poggi che si trova a tu per tu con Breeuwer, ma quando sta per caricare il tiro viene fermato per fuorigioco

Si parte alle 15:03, Pontelungo in divisa blu, Carcarese biancorossa

Albenga. Sfida ad alta tensione all’Annibale Riva, dove questo pomeriggio si gioca per la vetta: l’obiettivo del Pontelungo è di raggiungerla, quello della Carcarese è di restarci.

Tre punti, dunque, che valgono oro: gli ingauni in caso di vittoria riuscirebbero per la prima volta in questo campionato a spodestare i valbormidesi dal primo posto; i biancorossi invece guadagnerebbero un vantaggio maggiore proprio dai rivali di giornata, portandoli a – 5. Un risultato a cui sicuramente farà molta attenzione il Millesimo, secondo a pari punti con il Pontelungo.

All’andata la sfida finì 2 a 2, con la squadra di Zanardini in vantaggio di due gol, poi recuperata dalla Carcarese, oggi accompagnata da un pullman di tifosi. Certo è che vincere al Riva per i biancorossi sarà molto difficile, qui gli ingauni sono imbattuti e intendono continuare ad esserlo.

FORMAZIONI

PONTELUNGO: Breeuwer, Bolia, Calcagno, Roascio, Farinazzo, Pollero, Delfino, Marquez, Ardissone, Sfinjari, Chariq. A disp.: Ghiozzi, Alizeri, Calandrino, Asteggiante, Ferrari, Caneva, Rocca, Badoino, Trucchi. All. Fabio Zanardini

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Dematteis, Prato, Spozio, Nonnis, Brovida, Pirotto, Poggi, Brignone, Diamanti. A disp.: Grenna, Casassa, Croce, Di Noto, Ghirardi, Gjataj, Kosiqi, Mombelloni, Moretti F.. All. Michele Battistel

ARBITRO: Paolo Trabucco di Chiavari

ASSISTENTI: Mauro Vigne e Andrea Bordone di Chiavari