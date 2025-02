Promozione. Pontelungo batte Carcarese e prende il primo posto, Zanardini: “Fatto ancora nulla, obiettivo finale i playoff”

Albenga. Termina con una vittoria al ‘cardio palma’ per il Pontelungo la partita contro la Carcarese. Scontro diretto importante per entrambe le squadre, ma alla fine è la squadra di Zanardini a spuntarla. Ardissone decisivo con una doppietta, Breewuer monumentale sia nel finale con una parata con le gambe da un tiro ravvicinato oltre a diverse altre occasioni.

Nonostante ciò, la prova del Pontelungo, soprattutto nel secondo tempo, è superlativa. Partita controllata egregiamente a risultato acquisito, salvo qualche sbavatura che, nel finale, avrebbe potuto portare solo un punto.

Una grande prova di mentalità quella messa oggi in campo dalla squadra di Zanardini: “Ho visto la squadra sacrificarsi, dagli attaccati al portiere, atteggiamento giusto dal primo minuto fino all’ultimo. Forse abbiamo patito un pochino la partita i primi 15-20 minuti, subendo un gol un po’ stupido che di solito non prendiamo. Poi abbiamo reagito, abbiamo lottato palla su palla e abbiamo vinto”.

“È una gratificazione – continua il mister -, per il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, per il gruppo che abbiamo creato e per i risultati che stiamo ottenendo. Non abbiamo ancora fatto niente, non siamo partiti per vincere il campionato, siamo partiti per migliorare la scorsa stagione. Oggi siamo a 46 punti, ne abbiamo già uno in più della scorsa stagione. Il nostro obiettivo minimo ora è fare i playoff, sappiamo che Carcarese e Millesimo hanno altri obiettivi, ma noi siamo lì e ce la giocheremo. La più difficile sarà già domenica prossima contro il Cella, ogni partita sarà tosta se non la affrontiamo con la mentalità di oggi”

Cambi di qualità che hanno portato la squadra al primo posto: “Questa è la nostra forza. Nonostante la calma e compattezza che chiedo e predico unità dentro lo spogliatoio, non è facile per i giocatori come Ardissone, Guardone, Delfino, Shariq stare magari fuori, però ho sempre detto che per arrivare in fondo dobbiamo avere una rosa ampia. Se loro, come stanno facendo, hanno la testa per sopportare le mie decisioni, i risultati li otteniamo perché abbiamo qualità“.

Arriva anche l’intervento del Man of the Match di oggi, Ardissone: “Continuo a lavorare bene. Questa settimana abbiamo lavorato alla grande e preparato la partita perfettamente. Adesso pensiamo a domenica prossima, partita per partita e fare bene ogni domenica. Siamo come una famiglia, i due gol li dedico soprattutto al nostro capitano, che si è fatto male. Il nostro obiettivo adesso è far bene ogni domenica, è quello che vorremmo fare”.