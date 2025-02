Promozione. New Bragno – Millesimo LIVE: vittoria e salvezza si fondono nel derby

NEW BRAGNO – MILLESIMO (0 – 3) 18′ Villar; 31′ Quinonez; 70′ Bogarin

80′ La Rosa prende il posto di Ndiaye

77′ Dopo il goal viene sostituito Quinonez per Gomes

76′ Il Bragno tenta di trovare il goal con una serie di occasioni, ma nessuna delle azioni viene finalizzata

72′ Altra sostituzione per gli ospiti con l’uscita di Turco e subentra Negro

70′ GOOOOL!!! 3 – o per il Millesimo, dopo diversi tentativi Bogarin non sbaglia e a distanza ravvicinata dalla porta segna e mette in cassaforte la partita

67′ Viene ammonito Stafa che trattiene la maglia di un giocatore avversario

64′ Sostituzione per il Millesimo con l’entrata di Guarco al posto del capitano Bove, così la fascia passa a Villar

62′ Punizione battuta da Villar che trova l’impatto con la testa di Bogarin mettendo la palla in porta, ma l’assistente segnala il fuorigioco

54′ Al rientro dal primo tempo i padroni di casa mettono pressione al Millesimo con una serie di calci d’angolo per cercare di riaprire la partita

51′ Ammonizione per Ndiaye per protesta. Il direttore assegna un calcio di punizione per il Bragno che però viene parato da Conde

16:06 inizia il secondo tempo con già tre cambi per la squadra di casa: escono Favara, Morielli e Palumbo che vengono sostituiti rispettivamente da Osman, Gamba e Romano

Ore 15:52 termina il primo tempo con il Millesimo avanti di due lunghezze

45′ Villar serve Stafa che da pochi metri non inquadra lo specchio della porta

42′ Ammonizione per Brignone a seguito di uno scontro

37′ Dopo un inizio di partita acceso, ora le squadre si stanno rendendo meno pericolose e il match è più equilibrato

31′ GOOOOL!!! Raddoppia il la squadra ospite con Quinonez, dopo un calcio d’angolo e una serie di rimpalli in area arriva sul pallone e non sbaglia

30′ Sostituzione per il Bragno: esce Tubino per un presunto dolore ed entra Rizzo

27′ Il match è sempre combattuto con occasioni per entrambe le squadre ma il Millesimo rimane sempre più aggressivo

18′ GOOOOL!!! Il Millesimo passa in vantaggio grazie a Villar che da centro campo trova Ghizzardi altamente fuori dai pali, non ci pensa due volte a calciare e sigla l’uno a zero

14′ Ammonizione per Morielli a causa di un calcio su Villar

9′ Altra chance per la squadra ospite con Bove che, a un passo dalla porta, sbaglia la conclusione

7′ Partita fin da subito molto accesa, con entrambe le squadre che cercano subito di creare azioni pericolose

2′ Prima occasione per il Millesimo con Villar che lancia Bogarin e si ritrova da solo davanti al portiere, ma la palla finisce a lato della porta

Calcio d’inizio alle ore 15:04

Oggi, sabato 1 febbraio, presso l’impianto sportivo C.Corrent si disputerà l’anticipo del derby valbormidese che vedrà affrontarsi le due squadre di Bragno e Millesimo. Quest’ultima si trova a -2 della vetta guidata dalla Carcarese; ottenendo una vittoria potrebbero diventare, momentaneamente, primi e mantenere l’imbattibilità conquistata nell’anno nuovo. Il Bragno occupa, invece, l’ottava posizione e anch’esso, reduce da una serie di risultati utili a partire dal 2025, cercherà di opporsi alla rosa di mister Macchia e ad allentarsi ulteriormente dalla zona play-out che vista solo due unità.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15, si giocherà su un sintetico bagnato a causa della pioggia e il match sarà diretto dalla terna arbitrale composta dal signor Vranicich Matteo (GE) aiutato dalle assistenti Delfino Santina (GE) e Doci Florjana (SV).

FORMAZIONI

New Bragno: Ghizzardi, Turco, Favara, Morielli, Kuci, Vasiumin, Palumbo, Tubino, Monni, Di Martino (C), Cavallone. A disposizione: Bruzzone, Esposito, Longagna, Bovio, Rizzo, Negro, Osman, Gamba, Romano. Allenatore: Flavio Ferraro.

Millesimo: Conde, Bove (C), Brignone, Di Mattia, Ndiaye, Vittori A., Stafa, Piana, Quinonez, Villar, Bogarin. A disposizione: Casanova, Guarco, La Rosa, Pregliasco, Gadau, Vittori Y., Gomes, Salvatico, Gaudino. Allenatore: Fabio Macchia.