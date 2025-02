Promozione, il Pontelungo espugna il “Faraggiana” e lancia un messaggio al campionato. Asteggiante: “Data una grande dimostrazione, noi ci crediamo”

Albenga. Tre punti fondamentali per mantenere il passo della prima della classe. Domenica pomeriggio, presso il campo sportivo “Faraggiana”, Albissole e Pontelungo si sono sfidate in occasione di uno dei match valevoli per la diciannovesima giornata del campionato di Pronozione (girone “A”). Al termine di una sfida estremamente divertente ad imporsi sono stati i granata, vittoriosi con il netto risultato di 0 a 3.

Tra i protagonisti dell’incontro si è distinto Leonardo Asteggiante, centrocampista classe 2005 il quale nel post-gara ha dichiarato: “Questo è un campo difficile (il ‘Faraggiana’, ndr) ma la nostra forza è il gruppo. Chiunque entra, chiunque giochi titolare dà sempre il massimo e questo è un qualcosa di incredibile per me. Se crediamo alla vittoria del campionato? Sì, noi ci crediamo veramente”.

“Siamo praticamente 20 titolari – ha proseguito l’intervistato -. Io sono sempre a disposizione, oggi abbiamo dato una grande dimostrazione di che squadra siamo e di che cosa vogliamo fare”.

Infine Asteggiante ha commentato la prova del compagno Sfinjari, attaccante autore di una splendida doppietta: “Sfinjari è un giocatore fantastico, fa sempre delle grandissime partite. Noi giovani possiamo solo che prendere ispirazione da lui, è veramente un grandissimo giocatore”.