Promozione, la Carcarese si riprende la vetta: vittoria di misura a Ceriale

CERIALE-CARCARESE 1-1 (73’ Mariani su rig., 76’ su rig. e 88’ Brovida)

50’ Triplice fischio, la vittoria è biancorossa

48’ Kacellari ci prova al volo dal limite, palla alta, i giocatori del Ceriale chiedono l’angolo per la deviazione ma per l’arbitro è rimessa dal fondo

47’ Ultimo cambio per la Carcarese: Croce entra per Bertoni, ammonito per pereira di tempo nel lasciare il campo

46’ Ammonito Mombelloni

45’ Cinque minuti di recupero

43’ GOOOOOOOOOL! Traversone per Brovida che in area, da terra, riesce segnare il vantaggio biancorosso. 1-2

42’ Girandola di cambi: per la Carcarese Momebelloni entra per Dematteis, per il Ceriale entra G. Prudente per Mariani

40’ Annullato per fallo su Bonifacino il gol di L. Beluffi

39’ Brignone spizzica di testa in area per Poggi che tutto solo, sempre di testa, manda sul fondo e si mette le mani tra i capelli

37’ Conclusione dal limite di Brignone, para Vinci, sulla respinta arriva Dematteis che calcia sul primo palo ma il portiere si supera e manda in angolo

36’ Un altro legno per la Carcarese: cross di Nonnis sul secondo palo, Dematteis tutto solo di testa colpisce la traversa

31’ GOOOOOOOOL! Va Brovida dal dischetto e spara sotto la traversa. 1-1

30’ RIGORE PER LA CARCARESE per tocco di mano di un difensore in area

28’ GOOOOOOOOL! Mariani si prende la responsabilità del rigore, Grenna intuisce ma non ci arriva. 1-0

27’ RIGORE PER IL CERIALE! Mariani fermato fallosamente in area da Nonnis, l’arbitro indica il dischetto

22’ Terzo cambio per mister Mambrin: L. Beluffi rileva Vignola

20’ Dura solo 5 minuti la parità di Melegazzi costretto ad uscire per un infortunio alla spalla dopo 5 minuti, al suo posto entra Molina

19’ Ammonito Vignola, falloso su Brovida

15’ Sostituzione anche per il Ceriale: Vierci lascia il posto a Melegazzi

13’ Doppio cambio per mister Battistel: Diamanti e Brignone entrano per Kosiqi e Moretti

8’ Occasione per la Carcarese, vicina al gol con Kosiqi che di testa impegna Vinci, bravissimo ad opporsi

7’ Giallo per Genduso, duro su Dematteis

6’ Cross di Bonifacino, Bertoni spalla alla porta controlla e calcia, ma viene murato dalla difesa

1’ Beluffi G. all’interno dell’area crossa in sforbiciata, palla arriva a Vierci che calcia ma viene rimpallato

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

45’ Finisce il primo tempo sul risultato di 0-0

41’ Punizione dal limite per il Ceriale: Kacellari batte sulla barriera

36’ Giallo per G. Beluffi, falloso su Spozio

31’ Ceriale vicinissimo al vantaggio: filtrante centrale per Vierci che a tu per tu con Grenna prova ad imbucarlo con un diagonale, ma il portiere riesce a mandare in angolo

30’ Occasionissima per la Carcarese: corner di Brovida sul secondo palo, dove Nonnis colpisce da posizione ravvicinata, ma non riesce a centrare la porta

23’ Moretti riceve al limite da un difensore del Ceriale che sbaglia il passaggio, il giocatore biancorosso calcia di destro, ma Vinci riesce ad opporsi e salvare la porta biancoblu

16’ Altro pasticcio di Grenna che regala palla agli avversari, Secco vedendo il portiere fuori dai pali ci prova dalla trequarti, ma non riesce per poco nell’eurogol

11’ Cross di Nonnis per Poggi che di testa imbuca il vantaggio biancorosso, ma l’assistente alza la bandierina: gol annullato per fuorigioco

10’ Legno della Carcarese! Destro dalla distanza di Bertoni che calcia di potenza e colpisce il palo, Vinci immobile

8’ Spozio verticalizza per Kosiqi sulla destra, il n. 11 crossa dalla linea di fondo, in mezzo si scontrano Brovida e Kacellari, per l’arbitro è fallo sul difensore ospite

6’ Lancio per Brovida che al limite si libera dei difensori, entra in area e lascia partire un tiro ad incrociare: palla a lato

5’ Rischio per la Carcarese, Grenna rinvia e compiace Vierci sulla schiena, ma per fortuna dei biancorossi la palla finisce sulla sinistra dove Moretti allontana

Si parte alle 15:03, Ceriale in divisa biancoblu, Carcarese a strisce biancorosse

Ceriale. Vincere, o almeno pareggiare, per tornare in vetta: è questo l’obiettivo odierno della Carcarese che per la prima volta in stagione si trova ad essere spodestata dal primo posto. A “rubarglielo” il Millesimo ieri vincente nel derby contro il New Bragno. Ma di certo non sarà facile per i biancorossi, perché l’avversaria di giornata è il Ceriale, quarta forza del campionato che al Merlo è imbattuta.

La partita si prospetta ricca di emozioni, i padroni di casa infatti intendono vendere cara la pelle e tentare il colpaccio, anche per ritornare al trend del girone di andata, caratterizzato da una sfilza di risultati positivi. Non si può dire lo stesso del girone di ritorno, appena iniziato, in cui i biancoblù hanno conquistato solo 3 punti in 3 partite, collezionando un successo (con l’Albissole) e 2 sconfitte (ad opera di Argentina Arma e Pontelungo).

All’andata al Corrent la sfida era terminata 1 a 0 per la Carcarese, in gol con Kosiqi. Vedremo oggi cosa accadrà.

FORMAZIONI

CERIALE: Vinci, Prudente E., Giudice, Kacellari, Andreetto E., Genduso, Secco, Vignola, Vierci, Mariani, Beluffi G. A disp.: Mondino, Cenisio, Prudente G., Andreetto L., Beluffi L., Gualberti, Melegazzi, Molina, Bonifacio. All. Marco Mambrin

CARCARESE: Grenna, Bonifacino, Dematteis, Prato, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Moretti F., Kosiqi. A disp.: Giribaldi, Casassa, Croce, Diamanti, Pirotto, Gjataj, Marchi, Mombelloni, Brignone. All. Michele Battistel

ARBITRO: Rodolfo Corellino di Genova

ASSISTENTI: Lorenzo Toro e Mauro Vigne di Chiavari