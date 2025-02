Promozione, la Carcarese mette ko il San Cipriano in 10 per 88’ minuti

CARCARESE-SAN CIPRIANO 4-0 (12’ e 18’ Brignone, 48’ Diamanti, 86’ Casassa)

45’ Triplice fischio, vince la Carcarese

41’ POKER! Cross di Prato dalla sinistra, in area piccola Casassa spinge in rete

36’ Squillo del San Cipriano: Rosasco punta il primo palo, Giribaldi manda in angolo

25’ Doppio cambio Carcarese: Croce e Casassa prendono il posto di Poggi e Brovida

21’ Fuori Urso, dentro Vaccaro

13’ Corner per i biancorossi, batte Spozio, Prato in area schiaccia di testa e manda a lato

12’ Altro cambio per i biancoblu: capitan Bondelli esce per Dagnino

4’ Triplo cambio per la Carcarese: gli autori dei gol, Diamanti e Brignone, lasciano spazio a Kosiqi e Mombelloni, Dematteis a Moretti F. Una sostituzione anche per il San Cipriano: Rosasco rileva Spatari

3’ GOOOOOOOL! Cross dalla sinistra di Brovida, palla deviata in area, arriva a Diamanti che di destro spara in porta

Via alla ripresa, un cambio per il San Cipriano: Castro entra per Olanda

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo sul risultato di 2-0

43’ Dematteis recupera palla nei pressi del limite e calcia con il sinistro, ma non riesce ad impensierire Balbi che blocca

37’ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, ci trova Olanda dalla distanza: il suo destro finisce a lato

30’ Cross di Dematteis dalla destra, Brignone colpisce al milite dell’area piccola, ma viene murato da Oliva

24’ Azione personale di Vicini che dalla sinistra si accende e tenta il tiro dai 20 metri, conclusione debole e imprecisa

21’ Diamanti cambia gioco e dal limite serve Dematteis che di testa dà a Bonifacino la palla per il possibile tris, ma la sua conclusione è alta

18’ RADDOPPIO! Pirotto allarga sulla sinistra per Poggi che crossa di prima per Brignone: l’attaccante biancorosso, al centro dell’area, con il piatto infila in rete il 2-0 e la sua doppietta personale

12’ GOOOOOOOOOL! Spozio per Brovida che dalla sinistra entra in area e serve Brignone: il n. 10 da posizione centrale calcia a colpo sicuro e realizza il vantaggio biancorosso

5’ Cross dalla sinistra di Brovida, Poggi appostato in area piccola ci prova in spaccata ma non riesce a dare forza alla conclusione, Balbi blocca sicuro

4’ È Brignone a battere la punizione, il suo mancino supera la traversa e Balbi deve distendersi per mandare in angolo

2’ SAN CIPRIANO IN 10! Lancio di Spozio per Diamanti che davanti a sè ha una prateria ma viene fermato fallosamente da Bruzzese. In quanto ultimo uomo, l’arbitro gli mostra il cartellino rosso, punizione per la Carcarese dai 25 metri

Si parte alle 15:31

Carcare. Questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 15:30) al Corrent va in scena la quinta giornata di ritorno del Girone A di Promozione e i punti in :palio sono sempre più preziosi: la Carcarese infatti gioca per mantenere la vetta, il San Cipriano per rimanere in corsa per la salvezza.

Attualmente la squadra di Tovani si trova al quart’ultimo posto in classifica, a quota 18 punti: + 4 dal fanalino di coda Cella, +3 dalla penultima Argentina Arma e +2 dal Finale. Una vittoria oggi sarebbe dunque molto importante per cercare di uscire dalla zona playout, in attesa dei risultati degli altri campi. Certo è che vincere a Carcare, sarebbe davvero un colpaccio: fin qui ci è riuscita solo l’armata del Millesimo e i biancorossi non intendono perdere punti per strada, anche perchè a separarli da Pontelungo (prossima avversaria della squadra di Battistel) e i giallorossi ci sono appena due lunghezze.

All’andata la partita finì 0-3 per la Carcarese, in gol nel primo tempo Brovida e Kosiqi e nella ripresa Casassa. Vedremo oggi cosa accadrà.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Dematteis, Prato, Spozio, Nonnis, Brovida, Pirotto, Poggi, Brignone, Diamanti. A disp.: Grenna, Casassa, Croce, Di Noto, Ghirardi, Gjataj, Kosiqi, Mombelloni, Moretti F.. All. Michele Battistel

SAN CIPRIANO:Balbi, Oliva, Bruzzese, Bondelli, Bugli, Saulle, Vicini, Olanda, Messina, Spatari, Urso. A disp.: Alesso, Vaccaro, Caretti, Villa, Castro, Dagnino, Rosasco. All. Piero Tovani

ARBITRO: Luca Magaglio di Imperia

ASSISTENTI: Gezim Rushanaj e Andrea Amadei di Genova