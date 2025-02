Promozione, il LIVE di Carcarese-Argentina Arma: biancorossi a caccia di rivincita

CARCARESE-ARGENTINA ARMA 2-0 (40’ Kosiqi, Casassa)

47’ GOOOOOOOOOOL! Cross dalla sinistra, Mombelloni dalla parte opposta di testa mette in area, dove Casassa di prima infila all’angolino. 2-0 e fine primo tempo.

46’ Il guardalinee chiama di nuovo l’arbitro per segnalare qualche parola di troppo anche di mister Biffi, il direttore di gara mostra anche lui il cartellino rosso

45’ Due minuti di recupero

40’ GOOOOOOOOOL! Dagli 11 metri va Kosiqi, Ventrice intuisce il lato ma non ci arriva. 1-0

39’ RIGORE PER LA CARCARESE! Fallo di Orlando su Babliuk, l’arbitro indica il dischetto e ammonisce il difensore

38’ Fastidio per Poggi, costretto ad uscire, entra Casassa

37’ Cross sul secondo palo di F. Moretti per Poggi che in area piccola non riesce a dare forza al pallone, Ventrice fa sua la sfera

34’ F. Moretti scambia con Mombelloni e crossa in area, bravo Ventrice ad anticipare Poggi

26’ L’arbitro si consulta con il guardalinee ed espelle il dirigente dell’Argentina Proto, probabilmente qualche parola di troppo per il rossonero

19’ Proteste della Carcarese per un colpo di mano in area da parte di un giocatore rossonero, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty

17’ Scambio sulla sinistra tra Ghirardi e Nonnis, il difensore centrale crossa in area, dove Poggi colpisce di testa ma manda alto

14’ Corner per la Carcarese, azione insistita dei biancorossi che termina con la conclusione di prima dal limite di Bonifacino, sulla traiettoria però c’è Caffi che devia

12’ Lancio per Di Felice che riceve in area, si gira e calcia al volo, conclusione alta

11’ Corner di F. Moretti dalla sinistra, incornata di Kosiqi e deviazione di un difensore, Ventrice riesce a bloccare

9’ Gran palla di F. Moretti che dalla trequarti allarga sulla sinistra per Ghirardi, quest’ultimo di prima la mette in area, ma Orlando intercetta e spazza

7’ Legno per la Carcarese! Cross in area di Ghirardi, Kosiqi colpisce di testa, la palla di schianta sulla traversa ed esce

5’ Sugli sviluppi di una punizione, cross teso dalla sinistra di Ghirardi, Poggi sul secondo palo non ci arriva

Si parte alle 15:03, Carcarese in divisa biancorossa, Argentina rossonera

Carcare. È stata la prima in campionato a riuscire a fermare la corsa della Carcarese che ora intende prendersi la rivincita sull’Argentina Arma e non lasciare altri punti preziosi per strada, soprattutto dopo domenica scorsa.

La sconfitta dell’andata aveva scosso lo spogliatoio, ma non aveva abbattuto la squadra. Anzi, dopo quel giorno la Carcarese ha continuato a collezionare ottimi risultati che le hanno sempre permesso di stare in vetta alla classifica, fino a domenica scorsa, quando il Pontelungo ha avuto la meglio e ha effettuato il sorpasso insieme al Millesimo. Ora la formazione di Battistel è terza, ad una lunghezza dalle dirette avversarie, e non intende più sbagliare.

Ripetersi, quindi, per gli imperiesi sarà un’impresa, anche se la posta in palio vale tantissimo anche per loro. Solo quindici fin qui i punti conquistati dall’Argentina, gli stessi del Cella, che vedono le due formazioni negli ultimi posti della classifica. Ma la lotta per la salvezza è ancora aperta e riuscire ad uscire dal Corrent imbattuti, al di là della graduatoria, sarebbe un’ottima iniezione di fiducia.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Moretti F., Moretti L., Nonnis, Ghirardi, Babliuk, Poggi, Pirott, Kosiqi. A disp.: Grenna, Bertoni, Brovida, Casassa, Gjataj, Dematteis, Marchi, Prato, Spozio. All. Michele Battistel

ARGENTINA ARMA: Ventrice, Caffi, Orlando, Semati, Di Felice, Amoretti, Iezzi, Dito, Verrando, Oddone. A disp.: Martini, Tirone, Grisolia, Elettore, Orengo, Matani, Capozucca. All. Roberto Biffi

ARBITRO: Filippo Gorlero di Imperia

ASSISTENTI: Luigi Arado di Genova e Martin Virgilio di Imperia