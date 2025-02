Promozione, il Legino fatica a trovare continuità. Tobia: “Dobbiamo cercare di tenere duro, non dobbiamo perdere consapevolezza nelle nostre capacità”

Savona. Una stagione tra alti e bassi. Domenica il Legino guidato da mister Fabio Tobia ha rimediato l’ennesima sconfitta stagionale cedendo il passo alla Sampierdarenese, formazione che ha espugnato il “Fiorenzo Ruffinengo” con il risultato di 1-2.

Il passo falso dei verdeblù è tornato a mettere a nudo i problemi di continuità mostrati quest’anno dal sodalizio del presidente Carella, formazione che dopo un avvio di stagione fulminante non è riuscita a mantenersi su quel tipo di standard ritrovandosi ora in una posizione di classifica estremamente scomoda. La zona playout infatti, per Semperboni e compagni, dista soltanto 2 punti.

Ad intervenire sul momento dei suoi è stato Fabio Tobia, allenatore del Legino il quale ha dichiarato: “Domenica è evidente come il risultato non ci abbia dato ragione. Stiamo riscontrando dei risultati negativi anche a fronte di partite giocate bene. Gli zero punti di domenica lasciano l’amaro in bocca perchè abbiamo saputo tenere testa ad un avversario di valore nonostante siamo stati costretti a giocare in inferiorità numerica per 75 minuti a causa dell’espulsione di Sadiku. Abbiamo affrontato una squadra di tutto rispetto che sta ottenendo ottimi risultati disputando un buonissimo campionato. Dobbiamo cercare di tenere duro, più ci saranno difficoltà e più cercheremo di andare avanti con determinazione”.

I verdeblù, come spesso è capitato nelle ultime stagioni, si stanno trovando a fare i conti con numerose indisponibilità, infortuni che stanno condizionando il rendimento della squadra: “Purtroppo anche domenica abbiamo perso due giocatori per infortunio (Garzoglio e Parente, ndr), motivo per cui ci siamo dovuti ridisegnare. Annate come questa devono far crescere soprattutto caratterialmente, sta a noi addetti ai lavori e ai giocatori stessi provare a mantenere la serenità necessaria per condurre la nave in porto”. Garzoglio e Parente si uniscono ad un lungo elenco di assenze che, tra gli altri, annovera Semperboni, Romeo, Del Nero e Beani (per entrambi stagione finita a causa della lesione del legamento crociato, ndr), Vezzolla e Crocilla. Ad essi, in vista della prossima gara, vanno aggiunti Mata e Sadiku, ambedue squalificati.

In seguito mister Tobia si è soffermato sulla classifica che vede la sua squadra occupare l’undicesimo posto (su sedici squadre): “Dire che non sono preoccupato per la classifica significherebbe essere ipocrita. La classifica serve come riferimento, come stimolo e come dovere personale per ambire a un risultato. Finora però non ha mai influito nel lavoro che stiamo facendo in settimana. La squadra ha sempre lavorato benissimo e, dal punto di vista del gruppo, non le si può davvero recriminare nulla. In annate come questa non ci sono regole o segreti con cui migliorare o peggiorare la situazione. A volte ci sono scrolloni che pensi possano servire, ma poi torna tutto come prima. Esistono annate che sono proprio storte. Bisogna cercare di ottenere il massimo sapendo però che spesso arriva il minimo. Dobbiamo cercare di non perdere la calma”.

“Personalmente – prosegue l’intervistato -, in qualità di allenatore, mi sento responsabile in prima persona dei risultati che ottiene la squadra. Per il finale di campionato il mio augurio è quello di poter disporre della rosa al completo nella speranza di vivere un rush conclusivo di annata su buoni livelli. Sono certo che con l’organico al completo avremmo potuto lottare per altri obiettivi, ma ora l’importante è restare sereni e puntare ad ottenere il massimo possibile”.

Infine Tobia ha concluso il proprio intervento con un monito: “Vorrei che i miei ragazzi mantenessero la fiducia in loro stessi. Devono essere consapevoli delle loro qualità. Anche nelle difficoltà abbiamo disputato alcune partite superlative tenendo testa a squadre come Pontelungo, Ceriale, Carcarese e Millesimo. Questo dimostra la bontà del nostro lavoro, motivo per cui non dobbiamo perdere consapevolezza delle nostre capacità”.