Promozione, continua la stagione da sogno del Ceriale. Fresia: “Ambiente affiatato, contenti sia per la prima squadra che per i risultati del nostro settore giovanile”

Ceriale. Una stagione da incorniciare. Continua la magica annata del Ceriale che, domenica, ha espugnato il campo del Little Club James (1-2 in favore della squadra allenata da mister Marco Mambrin il risultato finale) rimanendo attaccato al treno playoff. A stilare un primissimo bilancio sull’andamento dell’annata del sodalizio biancoblù è stato Giuseppe Fresia, presidente il quale ha rilasciato una lunga intervista ai canali del club trattando svariati temi. Dalla struttura dello stadio “Merlo” allo sviluppo del proprio settore giovanile, il numero uno della società ha ribadito come il Ceriale sia una realtà in estrema crescita.

Presidente, lei si è insediato in società la scorsa estate. Qual è il suo bilancio personale di questi mesi di presidenza?

“Ero un pochino titubante inizialmente, ma poi sono stato attratto da tutti questi ragazzi che giocano. Sono contento, piano piano mi ci sto dedicando sempre di più perché ho una certa passione. Mi sto dedicando a migliorare la struttura perché credo che qualunque attività abbia bisogno di una struttura adeguata. L’ambiente del Ceriale è bello, molto affiatato: questo è importante per andare avanti nel gruppo di lavoro”.

Situazione struttura: che cosa è stato fatto e quali novità ci sono?

“Con un apporto molto intenso da parte del Comune di Ceriale, come società sportiva puntiamo a creare una struttura che sia in ottime condizioni. Siccome abbiamo circa 300 ragazzi, c’è bisogno di averla adeguata. Abbiamo già attuato delle iniziative. È stato aumentato il numero dei posti macchine nel parcheggio spostando l’isola ecologica, che prima sostanzialmente non avevamo, rendendola accessibile direttamente dai mezzi. Poi c’è stata la sistemazione e impermeabilizzazione della zona dove sono state sistemate le nuove tribune. Si sta per mettere in funzione i pannelli solari che ci darebbero una mano per la fornitura dell’energia elettrica. Ci sarà il rifacimento del manto del campo a nove, con l’ausilio del Comune, per renderlo al passo delle nuove tecnologie, più bello e attraente per i giovani. L’augurio è che questo venga completato nel giro di tre mesi”.

Come giudica il lavoro delle leve in questa stagione sportiva?

“Siamo contentissimi della prima squadra, la più giovane del campionato, che si trova nelle primissime posizioni. Inoltre abbiamo un settore giovanile che sta facendo molto bene. Stiamo preparando un gruppo di ragazzi che ci possano garantire per i prossimi 5-10 anni di andare avanti con la squadra, avendo già tutti i giovani che sono pronti per giocare nella prima squadra”.

Progetti futuri?

“Dal punto di vista calcistico puntiamo ad avere sempre più ragazzi iscritti al nostro settore giovanile provando inoltre sempre a creare rapporti umani con loro. Come infrastruttura, abbiamo avuto un incontro con amministrazione e ufficio tecnico per poter realizzare sotto le tribune, dove c’è già un porticato, una sala polivalente dove i ragazzi si possono riunire: un punto di aggregazione per tutti i ragazzi e ragazze della società e per tutto il gruppo dei dirigenti”.

Presidente Fresia, che cos’è il Ceriale per lei?

“Io sono di Ceriale, giocavo un po’ a pallone qui e mi sono affezionato. Prima per l’attività e avendo tre figli non ho potuto dedicarci troppo tempo ma ora, nonostante abbia quattro nipoti e sia sempre impegnato, mi posso dedicare a questa mia passione per il Ceriale”.