Promozione, il Ceriale la spunta nel recupero: Beluffi stende il Cella

CELLA vs CERIALE 0-1 (92′ Beluffi G)

90’+5′ Finisce qua! Vince il Ceriale.

90’+ 2′ Beluffi! Segna il Ceriale! Gol in mischia sul corner, esulta tutta la panchina del Ceriale.

90′ Sei minuti di recupero.

82′ La conclusione di Genduso sulla respinta finisce a lato di pochissimo! Ceriale ad un passo dal gol. Ammonito Lerza.

79′ Giallo anche per Genduso.

76′ Fuori Cappato, dentro Casanova.

74′ Fuori Giudice, dentro Cenisio.

72′ Fuori Luca Beluffi, dentro Molina nel Ceriale. Ammonito Rogai da una parte, Giudice dall’altra.

71′ Fuori Cosmi, dentro Raso nel Cella.

69′ Salvataggio in scivolata di Genduso su Cappato: il Ceriale continua a essere poco concreto.

60′ Ancora nessuna occasione da gol per entrambe le squadre: partita non entusiasmante.

58′ Fuori Vierci e Kacellari per Secco e Pescio.

56′ Cambio per il Cella: fuori Celano, dentro Melle.

53′ Ammonito Kacellari.

50′ Ceriale ancora poco preciso nella manovra: il Cella così ne può approfittare. Travaglini di testa colpisce fuori tutto solo dagli sviluppi di un calcio di punizione.

Ripartiti!

Secondo tempo

45’+2′ Fine primo tempo: è 0-0.

45′ Due minuti di recupero. Ammonito Travaglini.

38′ Papini mura il tentativo di Vierci servito splendidamente da Kacellari.

35′ Ceriale che tenta di costruire con il possesso, Cella molto rapida in ripartenza: questo il canovaccio della prima parte di partita.

30′ Primo giallo della gara è per Gerboni che stende fallosamente Vignola.

28′ Fase difficile per il Ceriale: poca concretezza nel palleggio per cercare di essere incisivi e creare pericoli.

24′ Sale di giri la Cella: occasione per passare in vantaggio! Muscolo in area calcia verso la porta ed è Andreetto a murare un gol quasi fatto.

19′ Botta di Luca Beluffi dal limite parata dal portiere locale. Sul corner poi è Mariani a vedersi deviato all’ultimo il tentativo da pochi passi.

16′ Infatti non riesce: fuori Pizzorno, dentro Travaglini.

14′ Gioco che riprende dopo qualche minuto per permettere alla panchina del Cella di soccorre Pizzorno. Il giocatore genovese non sembra poter continuare.

9′ Occasione Ceriale! Cross di Luca Beluffi, scivola Rogai e Mariani ha la palla per colpire da pochi passi: spazza in qualche modo la difesa genovese, ma che rischio.

7′ Molto dinamismo nelle due squadre con il Ceriale meglio sul piano del gioco. Cella molto grintoso e voglioso di trovare spazi colpendo in transizione.

3′ Genduso mura un colpo di testa da dentro l’area dei genovesi. Proteste per un fallo di mano ma l’arbitro dice che si può proseguire.

2′ Parte forte il Ceriale: deviato il tentativo di Luca Beluffi dentro l’area dopo un bdllo zcambio fuori area

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Cella: 1 Papini, 2 Pizzorno, 3 Rogai, 4 Flori, 5 Gerboni, 6 Antonini, 7 Lerza, 8 Muscolo, 9 Cappato, 10 Celano, 11 Cosmi. A disposizione: 12 Parise, 13 Travaglini, 14 Grassi, 15 Sannino, 16 Spadaro, 17 Pagano, 18 Casanova, 19 Melle, 20 Raso. Allenatore: Pagano.

Ceriale: 1 Vinci, 2 Prudente E, 3 Giudice, 4 Kacellari, 5 Andreetto, 6 Genduso, 7 Beluffi L, 8 Vignola, 9 Vierci, 10 Mariani, 11 Beluffi G. A disposizione: 12 Mondino, 13 Cenisio, 14 Prudente G, 15 Gagliano, 16 Secco, 17 Gualberti, 18 Pescio, 19 Molina, 20 Bonifazio. Allenatore: Mambrin.

Arbitra Vranicih di Genova, coadiuvato da Salvestrini (Albenga) e El Fary (Savona).

Genova. Dopo le due sconfitte consecutive con Pontelungo e Carcarese, il Ceriale è chiamato al ritorno ai tre punti. Oggi al Morgavi è sfida al Cella, ultima in classifica del campionato ma con ancora la possibilità di risalire la china nella lotta per non retrocedere. Il percorso del giovane gruppo di Mambrin rimane comunque positivo nonostante gli ultimi due risultati ed è ancora viva la strada dei playoff, con una semifinale di coppa da giocare contro il Busalla. Ma oggi conta solo un risultato: la vittoria.