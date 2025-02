Promozione, Albissole sconfitta dal Pontelungo. Ghigliazza e Scatolini: “Serve più personalità, dobbiamo lavorare”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Una sconfitta dolorosa. Domenica pomeriggio, presso il campo sportivo “Faraggiana”, Albissole e Pontelungo si sono sfidate in occasione di uno dei match valevoli per la diciannovesima giornata del campionato di Promozione (girone “A”). La sfida, un match estremamente godibile, è terminata con il risultato di 0-3 in favore degli ospiti, i quali hanno confermato di meritare l’alta classifica.

Niente da fare invece per i biancazzurri con la zona playoff che, ora, è arrivata a distare otto lunghezze. Al termine della gara a commentare quanto espresso in campo sono stati Jacopo Ghigliazza e Alessio Scatolini, rispettivamente centrocampista e portiere in forza all’Albissole. “Contro il Pontelungo abbiamo perso perso 3-0 sia all’andata che al ritorno – ha esordito il primo -. Loro hanno meritato di vincere, noi abbiamo provato a giocare siamo stati messi in seria difficoltà. Nel primo tempo il Pontelungo ha avuto 3/4 occasioni da gol facili, mentre noi non abbiamo fatto un tiro in porta. La partita ci lascia il fatto che dobbiamo lavorare, ma lavorare sotto tutti i punti di vista, soprattutto sotto l’aspetto della personalità e della voglia di giocare. Noi giochiamo a calcio perchè amiamo questo sport ma non possiamo presentarci così e fare delle prestazioni del genere. Dobbiamo rimboccarci le maniche perchè il campionato è ancora lungo e abbiamo ancora tanti punti in ballo”.

In seguito Scatolini, estremo difensore ceramista protagonista di numerose parate che hanno contribuito a rendere il passivo meno ampio, ha dichiarato: “Diciamo che le parate vengono sempre dopo, il bene comune della squadra è al primo posto. Ci dispiace per i tifosi perchè comunque lavoriamo tanto tutta la settimana e ci dispiace non poter esprimere al meglio quello che ci ripetiamo ogni giorno. Il Pontelungo si è confermato davvero molto forte e compatto, ha giocatori di personalità. Ci dispiace molto per i nostri tifosi che sono sempre al nostro fianco, ci daremo da fare. Questa sconfitta deve farci bene, deve farci ripartire e avere più consapevolezza e determinazione. Se il gioco non viene bisogna metterci quel qualcosina in più”.

Infine Ghigliazza ha concluso l’intervista concentrandosi sulla possibile chiave di volta per l’Albissole nel girone di ritorno, ovvero le gare lontano dalle mura amiche del Faraggiana: “Dovrà passare tanto dalle partite in trasferta. È più facile giocare in casa, si diventa grandi in trasferta. Sono quelle le gare che ti fanno maturare perchè ci si confronta con realtà diverse. Bisogna diventare grandi ed imparare a giocare crescendo velocemente perchè questo è uno sport che non guarda in faccia nessuno. Il nostro processo di crescita va velocizzato perché, considerando la sola sola vittoria di settimana scorsa e i due pareggi del girone d’andata, a mio parere lontano dal Faraggiana siamo indietro. Bisogna rimboccarsi le maniche e avere più personalità”.