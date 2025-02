Promozione “A”, Albissole-Pontelungo LIVE: al “Faraggiana” è sfida spartiacque per respirare l’alta classifica

Risultato: Albissole 0-3 Pontelungo (40’, 65’ Sfinjari, 45’+1 Corciulo)



Termina 0-3 la sfida.

Al 90’ Acquanita prima e Nacci poi cercano la rete per rendere meno pesante il punteggio, ma Breeuwer risponde presente mantenendo la porta inviolata.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’87’ Gerini rileva Delfino, altro cambio tra le file del Pontelungo.

All’84’ Asteggiante lascia il campo: dentro Trucchi al suo posto.

All’81’ Ardissone cerca la gioia personale provando a battere Scatolini in uscita il quale però gli sbarra la strada: si resta sullo 0-3 al “Faraggiana”.

All’80’ ecco Marquez: fuori Sfinjari tra gli applausi per favorire il suo ingresso.

All’77’ Chiarlone prende il posto di Favorito: altra sostituzione tra le file dell’Albissole.

Al 73’ entrambe le compagini scelgono di cambiare qualcosa: Cuka subentra a Polito tra le file dell’Albissole, mentre nel Pontelungo Ferrari rileva Corciulo.

Al 70’ la formazione ospite opta per operare la sua prima sostituzione inserendo Rocca al posto Chariq.

Al 65’ il Pontelungo cala il tris. Sfinjari approfitta di una punizione da posizione invitante per battere nuovamente Scatolini: per l’estremo difensore dell’Albissole fatale una deviazione, è 0-3 al Faraggiana!

Al 62’ cambia ancora l’Albissole: dentro Schiano, fuori Diana.

Al 61’ Mancini si incarica di battere il calcio piazzato non trovando però l’esito sperato: il suo tentativo infatti, termina morbido tra le braccia di Breeuwer.

Al 60’ Farinazzo compie un intervento duro venendo sanzionato: sarà punizione da ottima posizione per l’Albissole.

Al 57’ i Ceramisti optano per un altro accorgimento inserendo Mancini al posto di Saracco.

Al 55’ l’Albissole opta per operare una sostituzione: dentro Acquanita, fuori Minuto.

Al 48’ il Pontelungo risponde con una doppia chance colossale capitata ancora sui piedi di Sfinjari: prosegue il duello con Scatolini che, ancora una volta, dice di no all’attaccante avversario.

Al 46’ Saracco si mette in proprio spaventando la retroguardia avversaria con un cross velenoso: buon inizio dei Ceramisti in questa seconda frazione.

Alle 16:06 comincia il secondo tempo. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli tessi ventidue scesi in campo dall’inizio.

Termina così 0-2 un primo tempo dominato dal Pontelungo, squadra che sta sublimando la propria forza con una prestazione davvero sopra le righe.

Al 45’+1 Corciulo approfitta di un cross al bacio di Sfinjari depositando in rete il pallone del raddoppio ospite: è 0-2 Pontelungo al Faraggiana!

Il direttore di gara comanda 1 minuto di recupero.

Al 45’ il Pontelungo va ancora vicino al gol con una sassata impressionante dal limite dell’area, ma Scatolini si conferma un muro alzando il pallone in corner.

Al 40’ Sfinjari si presenta dagli undici metri spiazzando nettamente Scatolini: pallone da una parte e portiere dall’altra, è 0-1 al Faraggiana!

Al 39’ ecco la possibile svolta della gara. Delfino attiva ancora il motorino trovando il tocco di mano in area di Andreazza: nessun dubbio per l’arbitro, sarà penalty per i granata.

Al 34’ Calandrino commetta un fallo ruvido a centrocampo venendo sanzionato: è lui il primo ammonito del match.

Al 27’ Sfinjari mostra agli spettatori presenti sugli spalti il suo talento sopraffino addomesticando un pallone difficilissimo costruendosi così un’altra occasione per sbloccare la sfida: uno Scatolini ancora mostruoso gli nega la gioia del gol immolandosi, ma meglio il Pontelungo in questa fase di gara.

Al 24’ Delfino semina nuovamente in panico tra le file della retroguardia ceramista arrivando a calciare da ottima posizione: Scatolini si conferma un muro e para in tuffo, altra chance clamorosa per i granata.

Al 17’ Delfino con una finta si libera del suo diretto marcatore liberando un’autostrada sulla fascia destra che lo porta a crossare in mezzo alla ricerca dei compagni: la difesa biancazzurra riesce a sventare la minaccia, ma altro brivido per i Ceramisti.

Al 10’ Sfinjari carica una conclusione potentissima dal limite dell’area provando a fulminare Scatolini il quale però si allunga bene deviando in corner: la prima grande chance del match è di marca ospite.

Al 5’ primissima parte di gara estremamente godibile con entrambe le squadre volte alla ricerca degli spazi per provare a pungere per sbloccare la sfida.

Alle ore 15:02 prende il via la sfida.

Le formazioni

Albissole: 1 Scatolini, 2 Minuto, 3 Andreazza, 4 Iadanza, 5 Favorito, 6 Rolandi, 7 Saracco, 8 Ghigliazza (C), 9 Diana, 10 Nacci, 11 Polito.

A disposizione: 12 Rossi, 13 Cancellara, 14 Acquanita, 15 Chiarlone, 16 Banchieri, 17 Cuka, 18 Mancini, 19 Schiano, 20 Enzi.

Allenatore: Carlo Gino Sarpero (in tribuna causa squalifica).

Pontelungo: 1 Breeuwer, 2 Corciulo, 3 Calcagno, 4 Farinazzo, 5 Calandrino, 6 Pollero, 7 Delfino, 8 Asteggiante, 9 Ardissone, 10 Sfinjari (C), 11 Chariq.

A disposizione: 12 Orru, 13 Gerini, 14 Trucchi, 15 Marquez, 16 Fazio, 17 Destito, 18 Rocca, 19 Badoino, 20 Ferrari.

Allenatore: Fabio Zanardini (oggi in tribuna perché squalificato).

Arbitro del match è il signor Luca Savino della sezione di Genova. Andrea Amadei e Gezim Rushanaj i suoi assistenti (entrambi della medesima sezione)

Presentazione

Albissola Marina. Oggi pomeriggio presso il campo sportivo “Faraggiana” va in scena una delle gare valevoli per la diciannovesima giornata del campionato di Promozione (girone “A”). A sfidarsi in campo Albissole e Pontelungo, formazioni che occupano posizioni di classifica diverse oggi accumunate dallo stesso obiettivo: la vittoria per avvicinarsi alla zona playoff (nel caso dei Ceramisti) o addirittura alla vetta.