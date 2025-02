Professione bomber dilettante, il “sindaco” della Nolese a quota 150 goal: Alessandro Frione ripercorre una vita di reti

Erano 149 i goal in carriera di Alessandro Frione. Il giocatore classe 1982 si presenta sul dischetto nella partita di ieri tra la Nolese e il Cengio “b”. Conta i passi e il countdown parte verso il goal numero 150. Ma niente da fare, rigore fallito. Gioia rimandata ma solo di qualche minuto, arriva così su azione al 76′ il goal del 6 a 0 e il taglio del tanto desiderato traguardo. Una vita nei campi di provincia scandita da goal e passione.

Alessandro 150esimo gol in carriera, partiamo subito con due domante dirette: il gol più bello?

Gol più bello, è anche uno dei primi, ed è quello segnato con la maglia della Nolese contro il Plodio in una giornata fredda con la neve, pallonetto di controbalzo dal limite dell’area.

E quello più importante?

Quello più importante invece nel ritorno di una finale playout con la maglia del Priamar allenati quell’anno da mister Andrea Ficca, è stata una salvezza incredibile dopo un anno in cui ci era successo di tutto.

A chi hai dedicato questa 150esima rete?

Dedica per i 150 gol sicuramente a mio papà Nino scomparso purtroppo da tanti anni e a mio figlio Valentino che tra pochi giorni festeggerà 6 anni

Prima della rete hai sbagliato un calcio di rigore, quanto ti pesava nella testa raggiungere questo traguardo?

Il rigore sbagliato pochi minuti prima sicuramente non mi ha aiutato però sentivo dentro di me che poteva essere la giornata giusta soprattutto grazie all’aiuto dei miei compagni

E cosa ha pensato quanto la invece hai poi segnato?

Ho pensato che finalmente potevo esultare per un traguardo per me importante

Ormai non sei più un ragazzino, qual è il segreto della tua longevità?

Il segreto della mia longevità è sicuramente quello di non aver mai avuto incidenti gravi alle gambe, ginocchia, caviglie anche se un po’ bel di punti tra naso e testa me li sono fatti mettere

In tutto questi anni qual è stato il compagno di reparto con cui hai avuto più feeling?

Ma guarda come feeling anche se non giocano nel mio ruolo ti dico Matteo Bruno ai tempi della Priamar e Francesco Pasquale ormai mio compagno di avventure da 7/8 anni; persone speciali che nel mondo del calcio fai davvero fatica a trovare

Come ti stai calando in questa nuova veste di “bomber di scorta”?

Nella veste di bomber di scorta mi trovo bene ed entrare a gara in corso mi stimola sempre a dare qualcosa in più cercando di sfruttare la stanchezza degli avversari

La Nolese è una squadra molto giovane, come ti trovi con i tuoi compagni e come sopperisci alla differenza di età?

La Nolese quest’anno è una squadra molto giovane e alla differenza di età provo a sopperire con l’esperienza e quella “purtroppo” o “per fortuna” non manca

Nell’ambiente nolese sei chiamato “il sindaco” ci vuoi spiegare le ragioni di tale appellativo?

Diciamo che l’appellativo di Sindaco mi è stato dato da Marco Fontana per tutti Jimmy, il nostro grande preparatore dei portieri, per tutta una serie di “deroghe” che mi vengono concesse durante gli allenamenti in quanto più anziano del gruppo

Ultima domanda, il futuro ti vedrà ancora calcare i campi da gioco e puntare al traguardo delle 200 reti o accetterai la proposta della società di entrare nel suo organigramma?

A 200 la vedo durissima, per arrivarci dovrei iniziare a contare anche quelli delle partitelle in settimana. Per il futuro vedremo, la voglia di giocare è ancora tanta quella di allenarmi un po’ meno però dai a fine anno faremo un bilancio e deciderò