Problemi tecnici per un treno merci tra Cogoleto e Voltri, circolazione rallentata: ritardi fino a un’ora

Savona. Ancora un guasto e treni in ritardo in Liguria. Intorno alle 6 di questa mattina un treno merci in avaria tra Cogoleto e Genova Voltri ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria tra Savona e Genova.

Durante l’intervento dei tecnici, la circolazione è proseguita sul binario vicino con conseguenti rallentamenti sulla tratta.

Dopo due ore il problema è stato risolto e la circolazione sta riprendendo gradualmente. Si registrano ritardi fino a un’ora sia verso levante che in direzione ponente.