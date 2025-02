Il Savona batte il Multedo 2 a 1 e torna primo: subito goal per Fossati, raddoppia Cerchez

SAVONA 2 (7′ Fossati, 83′ Cerchez)) – MULTEDO 1 (93′ Bisio)

Tre punti pesantissimi per il Savona. I biancoblù passano subito in vantaggio con Fossati. L’ultimo arrivato calcia al volo trasformando in rete il suggerimento dalla destra di Colombo. I biancoblù iniziano bene e nei primi venti minuti danno sempre l’impressione di poter impensierire la retroguardia del Multedo. Ma come in altre occasioni in questo campionato non riescono a sferrare subito il colpo del K.O. La partita si fa man mano sempre più equilibrata anche se i genovesi non riescono a creare grandi occasioni se non al 35′ quando Semino calcia a tu per tu con Bova col portiere savonese che para di piedi la conclusione. Il Savona non è fluido come nelle giornate migliori ma merita il successo che viene suggellato dalla rete del subentrato Cerchez, che conclude splendidamente da fuori area. Il goal dei granata genovesi arriva quando ormai la clessidra del tempo si è esaurita. Un successo importante contro una squadra che all’andata aveva battuto gli Striscioni. Tra le note della partita, l’espulsione di Fossati, che firma un esordio decisamente intenso, e il grande dispiegamento di forze dell’ordine visti gli scontri dell’andata. Nessuna scaramuccia tra le due tifoserie, anzi: gli ultras del Multedo hanno solidarizzato con quelli del Savona entrando intorno al 30′ allo stadio. Una scelta dei tifosi biancoblù per protestare contro il DASPO inflitto a una ventina di componenti della tifoseria del Vecchio Delfino.

90’+5 Finisce qui.

90’+3 Sugli sviluppi di un corner, il Multedo accorcia con Bisio. Tap in all’altezza del secondo palo

90′ Il Multedo prova a spingere ma senza impensierire Bova.

88′ Fuori Rignanese, dentro Salis.

87′ Finisce qui la partita di Fossati. Fallo che gli vale il secondo giallo. Un esordio in cui non si è fatto mancare nulla: goal, belle giocate, contrasti, espulsione e i primi convinti applausi.

83′ Raddoppio del Savona! Damonte appoggia all’indietro per Cerchez. Il centrocampista subentrato tira benissimo da fuori area, un destro che gira e si insacca a fil di palo.

81′ Cambio nel Savona, Doci al posto di Piu.

80′ Colombo butta via il pallone in occasione di una rimessa laterale assegnata al Multedo, ammonizione.

78′ Donato per Vignon nel Multedo.

76′ Il Savona spreca l’occasione per raddoppiare. Contropiede con il Multedo sbilanciato. Garbini innesca la corsa di Colombo. Il difensore prova a servire al centro Damonte tutto solo ma il suo passaggio viene intercettato da un difensore ospite.

75′ Bellicchi riceve dopo un pallone perso dal Savona e calcia forte. Pallone deviato ma che non cambia la traiettoria. Blocca Bova.

71′ Bello sviluppo del Savona che porta Damonte a calciare. Conclusione potente ma da posizione defilata. Parodi si rifugia in angolo. Lo batte Fossati, Piu colpisce ma manda sopra alla traversa.

68′ Cambia anche Bazzigalupi, entrano Pescarolo e Soto Pesce. Out Mazzei e Della Rossa.

66′ Primo cambio nel Savona. Carro Gainza lascia il campo, entra Cerchez.

64′ Cross di Durante per Damonte sul secondo palo, il difensore Parodi fa buona guardia.

60′ Occasionissima per il Savona! Multedo tutto in avanti, Colombo intercetta e lancia subito Rignanese che parte all’altezza del centrocampo involandosi da solo verso Parodi. Da posizione leggermente defilata il bomber la tiene bassa e Parodi si allunga per deviare il pallone. Biancoblù vicini al raddoppio.

54′ Fallo in attacco di Semino sanzionato con il cartellino giallo.

49′ Cross insidioso di Damonte sul secondo palo verso Rignanese, gran chiusura di Bisio. L’azione si chiude poi con Carro Gainza che calcia alle stelle.

47′ Buon avvio del Multedo, sterzata di Della Rossa e pallone pericoloso al centro. Sempre nell’ambito della stessa azione, Mazzei calcia da dentro l’area. Conclusione murata.

46′ Si parte, Multedo incaricato del calcio di inizio.

Secondo tempo

45’+2 Finisce il primo tempo. Biancoblù con merito in vantaggio specialmente per i primi venticinque minuti di gara. Meno brillanti i biancoblù nella seconda parte ma la difesa granata è sembrata in difficoltà contro il tridente savonese. Ottimo primo tempo per Cristian Fossati, all’esordio in biancoblù.

45′ Cross insidioso di Vignon verso l’area piccola. Bova in uscita la fa sua.

44′ Fossati fa vedere che la qualità del suo calcio non è da Prima Categoria. Verticale per Piu, che in area tergiversa troppo, un difensore lo contrasta facendo sfumare l’azione. Contatto in area ma non sufficiente per il rigore.

43′ Fossati verticale per Durante, che avrebbe una prateria per involarsi verso la porta. L’arbitro fischia fuorigioco ma l’impressione è che non lo fosse.

35′ Occasione Multedo! Bellicchi sradica il pallone dai piedi di Fossati e va dritto per dritto filtrante rasoterra per Semino, che riesce a mettersi col corpo davanti a Garbini. Bravissimo Bova in uscita a parare di piede la conclusione dell’attaccante. Fossati ancora a terra dolorante dopo il contrasto. Dopo un ottimo avvio savonese, ora sta salendo di livello la gara del Multedo.

33′ Carro Gainza guida palla al piede il contropiede, il tocco largo viene intercettato ed ecco che il Multedo si lancia al contrattacco in situazione di superiorità 6 vs 5. Nulla più però di un calcio d’angolo da cui poi non sortiscono occasioni pericolose.

32′ In questa fase il Multedo riesce con maggiore costanza a stazionare nella metà campo del Savona.

25′ Con qualche minuto di anticipo ecco gli ultras del Savona. In contemporanea iniziano a tifare anche a cantare i tifosi del Multedo. Sale vertiginosamente la temperatura dell’Olmo-Ferro.

23′ Rischia il pasticcio il Multedo. Piscitelli sbaglia il retropassaggio dando mandando in profondità Piu, Parodi ci mette una pezza con una bella chiusura. Il Savona dovrebbe sfruttare il momento per sferrare il colpo del raddoppio per evitare di rivitalizzare una squadra pericoloso ma partita un po’ col freno a mano.

19′ Segnali di vita in casa Multedo, partito col freno a mano tirato. Mazzei calcia molto bene ma da posizione molto defilata. Il rasoterra a incrociare si spegne di poco sul fondo.

14′ Rignanese va filtrante per Piu, che va a contatto con un difensore. Per l’arbitro è fallo dell’attaccante. Buon avvio del Savona. La difesa del Multedo pare molto in difficoltà.

12′ Il Savona continua ad attaccare. Piu si trova davanti al portiere ma De Martini è provvidenziale nel chiudere l’attaccante prima della conclusione.

11′ Cross di Garbini per Gaggero. L’esterno colpisce disturbato da un difensore. Parodi raccoglie.

8′ Errore di Bova in costruzione bassa. Punizione dal limite dell’area per il Multedo. Mazzei prova la conclusione a giro ma la barriera devia in angolo.

7′ Savona in vantaggio! Cross dalla destra di Colombo, il nuovo acquisto Fossati calcia al volo appena dentro l’area infilando alla sinistra del portiere Parodi.

6′ Corner dalla destra del Savona. Piu colpisce nei pressi dell’area piccola. Palla fuori di poco.

A livello di formazione Cola non cambia schieramento, sempre 3-4-3. Gli infortuni di Giacomo Piu e Briano spingono il mister per puntare su un tridente pesante con N. Piu insieme a Rignanese. Largo a destra Durante. A centrocampo, Fossati-Carro Gainza al centro. Largo a sinistra Damonte e a destra Gaggero. In difesa, Schirru con ai lati Garbini e Colombo.

4′ Bel cross di Fossati per N. Piu. Legge bene la traiettoria Parodi.

Tutto pronto per Savona vs Multedo. Subito in campo nei biancoblù il nuovo acquisto Fossati. Giocherà a centrocampo insieme a Carro Gainza. Panchina per Salis. I disordini dell’andata hanno portato a misure di sicurezza maxi per questa partita con un grande dispiegamento di forze dell’ordine e la netta divisione in due settori della tribuna dell’Olmo-Ferro. Gli ultras del Savona entreranno dopo il 30′ minuto.

Primo tempo

Savona: 1 Bova, 2 Gaggero, 3 Damonte, 4 Schirru, 5 Garbini, 6 Colombo, 7 Durante, 8 Carro Gainza, 9 Rignanese, 10 Fossati, 11 N. Piu. A disposizione: 12 Fois, 13 Salis 14 Apicella, 15 Mata, 16 Incorvaia, 17 Fancellu, 18 Cerchez, 19 Berruti, 20 Doci. Allenatore: Emanuele Cola.

Multedo: 1 Parodi, 23 Bisio, 13 De Martini, 4 Bellicchi, 25 Parodi, 24 Piscitelli, 7 Vignon, 6 Tobia, 14 Semino, 9 Mazzei, 20 Della Rossa. A disposizione: 12 Manzoni, 3 Chirivino, 20 De Mattei, 22 Perucchio, 21 Degl’Innocenti, 27 Pescarolo, 19 Xalioulah, 30 Donato, 11 Soto Pesce. Allenatore: Alexandro Bazzigalupi.

Arbitro: Andrea Brizzi di La Spezia