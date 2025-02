Prima Categoria, Old Boys Rensen stoico ma sconfitto. Miravalle: “Amaro in bocca per il secondo gol, ma soddisfatto per la prestazione dei miei ragazzi”

Arenzano. Oggi pomeriggio presso il “Nazario Gambino” l’Old Boys Rensen ha sfidato il Savona in uno degli anticipi della ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Il match è terminato sul punteggio di 1-2 per gli Striscioni, formazione che grazie alla vittoria odierna si è confermata in vetta alla classifica.

Un episodio però non ha del tutto convinto il presidente del sodalizio arenzanese Giorgio Miravalle, ovvero l’assegnazione del gol del momentaneo 0-2 ad opera di Carro Gainza. Sono rimasti molti dubbi sull’effettivo superamento della linea di porta di tutto il pallone (dopo aver scheggiato la parte interna della traversa, ndr) in casa Old Boys Rensen e, a rivelarlo, è stato lo stesso numero uno del club: “Sono un po’ amareggiato perchè il loro secondo gol devi essere sicuro per fischiarlo. L’arbitro mi ha detto di averla vista dentro ma poteva essere ancora fuori, però devi essere proprio sicuro per fischiare un gol del genere. Non voglio aggiungere altro perchè come sbagliamo noi possono sbagliare gli arbitri”.

“Nel primo tempo – prosegue Miravalle – avremmo potuto fare qualcosina in più, ma ai miei ragazzi posso solo che fare i complimenti. Dopotutto il Savona è una squadra che ha due o tre giocatori che fanno proprio un altro sport. Hanno meritato la vittoria, i loro due esterni andavano a 350 all’ora al 93′. Noi potevamo fare di più ma sono soddisfatto perchè siamo rimasti in partita fino al 95′. È il Savona che avrebbe dovuto chiudere prima la sfida, quindi personalmente sono molto soddisfatto. Auguro a loro di vincere il campionato. Un pizzico di amaro in bocca mi rimane, però ci tengo a rinnovare i complimenti ai miei ragazzi”.

In seguito l’intervistato si è scagliato contro alcune esternazioni di mister Emanuele Cola: “Non mi sono piaciute alcune parole del loro mister a fine partita, sembrava quasi che non avessimo mai tirato in porta. Nel primo tempo abbiamo disposto di due grandi occasioni che, se sfruttate, ci avrebbero probabilmente permesso di far girare diversamente questa partita. Loro hanno meritato, però credo ci voglia più rispetto per una squadra che lotta come la nostra. I nostri ragazzi sono tornati da Courmayeur giovedì mattina, si sono allenati giovedì sera e ieri sera magari hanno anche fatto serata. Non è vero però che l’Old Boys non ha avuto occasioni, le occasioni le abbiamo avute eccome. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel complesso sono soddisfatto”.

Infine Miravalle ha concluso scandendo l’obiettivo dell’Old Boys Rensen da qui fino al termine della stagione: “L’obiettivo è quello che ogni domenica le partite diventino un divertimento. Abbiamo fatto 29 punti, ma continueremo a dare battaglia. Andremo ovunque per provare a vincere e a divertirci onorando questo campionato che per una squadra come la nostra è una realtà bellissima. Sarei contento considerando che nel Savona c’è mio cognato se il Savona vincesse il campionato, però penso si possa dire che oggi non se la sono vista buona”.