Prima Categoria, i risultati di giornata: l’Olimpic rallenta ancora, scatto salvezza Sciarbo&Cogo

Savona-Genova. Oggi pomeriggio sono andati in scena svariati anticipi valevoli per i turni dei campionati dilettantistici che si concluderanno domani. Non soltanto il derby tra New Bragno e Millesimo nel girone “A” di Promozione (stravinto dalla formazione guidata da mister Fabio Macchia, ndr); nella giornata odierna sono state molte le partite disputate.

Protagonista come di consueto la Prima Categoria. Nel girone “B” infatti, erano ben quattro i match in programma: due alle 14:30 e due alle 19:30. Il pomeriggio è stato caratterizzato dai rallentamenti di Bolzantese Virtus e Olimpic, squadre fermate rispettivamente dalla Vecchiaudace Campomorone (vittoriosa 0 a 1 in trasferta) e dal Multedo (1-1 il risultato finale al “Ferrando Baciccia”).

In serata invece il Masone di mister Bruzzone è stato spaventato dalla Vadese, squadra che si è portata in vantaggio grazie alla rete di Testi. Successivamente però ci ha pensato Ottonello con una doppietta a ribaltare il punteggio, questo per tre punti preziosissimi che permettono al sodalizio biancazzurro di agganciare momentaneamente Savona e Olimpic in testa alla classifica. Al “Ruffinengo” poi è andato in scena lo scontro salvezza tra Spotornese e Sciarbo&Cogo, un match per cuori forti in cui la formazione ospite è riuscita ad imporsi con il risultato di 0 a 2 (di Mattia Arcidiacono e Adbelfattah le reti decisive, ndr).

Infine alle 17:00 c’è stato spazio anche per un match del girone “A” del campionato di Prima Categoria: in campo Cengio e Mallare per uno dei numerosi derby valbormidesi proposti dal raggruppamento. Il risultato? Gli uomini di mister Loris Chiarlone hanno ingranato l’undicesimo risultato utile consecutivo superando gli avversari con il punteggio di 2-1 grazie ai gol siglati da Rovere e Zizzini.

Di seguito ecco le classifiche aggiornate dei gironi delle squadre savonesi (in grassetto le squadre che hanno giocato oggi e che di conseguenza hanno disputato un match in più rispetto alle avversarie).