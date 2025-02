Prima Categoria. Cengio – Baia Alassio: gli ospiti vincono 2 a 0 e mantengono stretta la vetta della classifica

CENGIO – BAIA ALASSIO 0-2 (67′ Michero, 81′ Cannizzaro)

Ore 16:47 termina il match con il risultato di 2 a 0. Il primo tempo è stato equilibrato e senza particolari emozioni; entrambe le squadre hanno tentato di passare in vantaggio, ma è terminato in pareggio. Al rientro in campo, anche grazie a una serie di sostituzioni, gli ospiti sono riusciti a portarsi in vantaggio con le reti di Michero e Cannizzaro. Dopo il secondo goal, il Cengio ha provato a reagire, ma è rimasto in dieci uomini dopo l’espulsione di Canaparo e non è riuscito a riportarsi in parità.

90′ Il direttore assegna 3 minuti di recupero

88′ Altro cambio: entra Tomao al posto di Di Mari

86′ Esce Sacco e subentra Odasso per il Baia Alassio

84′ Doppia sostituzione per gli ospiti: escono Mehmetaj e Michero che lasciano il posto a Damonte e Barison

82′ Sostituzione per il Cengio che fa entrare Shaumba al posto di Seccafen

81′ GOOOL!!! Raddoppia il Baia Alassio grazie a Cannizzaro dopo un cross rasoterra di Gibilaro che gli serve la palla a porta vuota

79′ Dopo il vantaggio il Baia Alassio ha preso fiducia e tenta di raddoppiare, mentre il Cengio ha difficoltà e non riesce a reagire

74′ L’arbitro ammonisce Hamati che viene sostituito e prende il suo posto Cannizzaro

67′ GOOOL!!! Dopo una punizione battuta da Sacco, Michero si avventa sulla respinta e porta in vantaggio la squadra ospite

65′ Ammonito Iriana per il Cengio

64′ Espulsione per Canaparo che lascia la propria squadra in 10

59′ Tutte e due le squadre hanno creato alcune azioni interessanti, ma nessuna riesce a finalizzare

58′ Goal annullato al Baia Alassio per fuorigioco; la partita continua sul risultato di 0 a 0

55′ Il direttore ammonisce Negroni dopo un contrasto

52′ Ammonizione per Gallesio

51′ Al rientro in campo la partita prosegue con lo stesso andamento del primo tempo; entrambe le formazioni faticano a creare azioni

Inizio del secondo tempo alle ore 16:00, il Cengio sostituisce subito Gilardo con Iriana

Ore 15:48 termina il primo tempo

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero

42′ Il Baia Alassio, ora, prova ad alzare il ritmo e concentra il gioco nella metà campo del Cengio

40′ Prima vera occasione per gli ospiti da dentro l’area, ma Pelle riesce a evitare il goal

30′ Partita per ora priva di emozioni, nessuna delle due squadre riesce a incidere sulla rosa avversaria

24′ Fase del match equilibrata, caratterizzata da numerosi falli

18′ Anche il Cengio sta iniziando a sviluppare occasioni per cercare il vantaggio, ma ancora nulla di concreto

13′ Ammonizione di Canaparo per simulazione in area

10′ Sempre più propositiva la squadra ospite che ha già avuto un paio di occasioni per portarsi in vantaggio

5′ Inizio del match equilibrato, ma gli ospiti provano fin da subito a mettere pressione e creare occasioni pericolose

Calcio d’inizio alle 0re 15:00

Questa domenica, 16 febbraio, presso lo stadio Pino Salvi il Cengio ospiterà il Baia Alassio. La partita di andata è terminata con il risultato di 0 a 0. Attualmente le due si trovano in quinta e prima posizione a 5 punti di distacco. La squadra guidata da mister Chiarlone è reduce da una sconfitta nella giornata precedente contro il Dego per 3 a 2 che ha interrotto, così, la serie di 16 risultati utili consecutivi. Inoltre oggi dovrà fare a meno di Freccero e Baji, quest’ultimo, pilastro della difesa, ha rimediato un’espulsione che gli farà saltare 9 giornate. Il Baia Alassio, invece, guida la classifica con una sola sconfitta ottenuta contro l’Ospedaletti Calcio. Nell’ultimo match ha affrontato la Golfo Dianese; partita terminata con un pareggio che ha permesso a quest’ultima di avvicinarsi a -1 dalla vetta. Di conseguenza i ragazzi di mister Sardo devono puntare alla vittoria per non rischiare di perdere la posizione. Il calcio d’inizio è fissato alle 15:00 e la partita verrà di retta dal Signor Pettirossi Lorenzo.

FORMAZIONI

Cengio: Pelle, Venturino, Negro, Gallesio (C), Thevenet, Gilardo, Seccafen, Volga, Zizzini, Canaparo, Rovere. A disposizione: Santo, Camere, Montano, Iriana, Shaumba. Allenatore: Chiarlone Loris.

Baia Alassio: Pampararo, Vinci, Combi, Negroni, Michero, Aicardi, Hamati, Gibilaro, Di Mari (C), Sacco, Mehmetaj. A disposizione: Molinaro, Sufali, Odasso, Damonte, Barison, Abate, Cannizzaro, Tomao. Allenatore: Sardo Enrico.