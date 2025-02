Prima Categoria, Baia vs Golfo è questione Di Mari: “Siamo un gruppo forte”

Entra in campo, conquista un rigore d’astuzia e lo mette a segno. Il goal del 2 a 2, poi definitivo, tra Baia Alassio e Golfo Dianese è merito dell’attaccante Andrea Di Mari. Cresciuto nelle giovanili giallonere, è salito a quota 9 centri in campionato. Un rete pesante perché consente alla squadra di mister Enrico Sardo di mantenere la vetta della classifica. Gli imperiesi falliscono quindi il sorpasso rimanendo dietro di un punto.

“Ringrazio il mister per le parole, ha molta fiducia in me – commenta -. Non sono solo io forte, siamo un gruppo forte. Siamo entrati benissimo in campo. Ci siamo abbassati dopo il ventesimo e abbiamo subito il loro attacco. Sul rigore sono stato abbastanza furbo”

“Eravamo tesi -prosegue -, perché volevamo fare bene. Si vogliono sempre giocare queste partite. Era fondamentale per la classifica. Per me la Baia Alassio è una società importante, ho fatto qui le giovanili tranne un anno e mezzo. Speravamo nella vittoria ma va bene così”.