Prima Categoria “B”, il Savona si conferma capolista: “Gambino” espugnato 1-2, battuto l’Old Boys Rensen

Risultato: Old Boys Rensen 1-2 Savona (40’ Rignanese, 64’ Carro Gainza, 76’ Boggiano)

Al 99’ finisce qui. Il match termina 1-2, il Savona vince ancora e mantiene il primato.

Al 98’ Cerchez non ce la fa costringendo Cola ad inserire Mata al suo posto.

Al 95’ Mancuso esce in maniera scomposta stendendo Cerchez: ammonito l’estremo difensore dell’Old Boys Rensen, Savona sempre più vicino ai tre punti.

Al 91’ Damonte dispone di una buona chance per chiudere il match, ma il suo tentativo termina abbondantemente alto.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’85’ mister Rolando prova un’ultima mossa inserendo Rossi al posto di Testoni.

Al 76’ torna ad aprirsi la sfida. Boggiano risolve una mischia nel cuore dell’area di rigore del Savona trovando la rete del 1-2: torna in partita l’Old Boys, si prospetta un finale rovente al Gambino!

Al 69’ non ce la fa Carro Gainza toccato duro da un giocatore avversario: dentro Fancellu al suo posto.

Al 68’ Piccardo esagera con l’irruenza e rimedia anch’egli un cartellino giallo.

Al 67’ Doci rileva Niccolò Piu: primo cambio tra le file dei biancoblù.

Al 64’ arriva il raddoppio degli Striscioni. Carro Gainza abbassa la testa e tira una sassata impressionante dalla lunga distanza che sbatte sulla traversa e colpisce la parte oltre la linea di porta: protestano i locali considerando il gol “fantasma”, ma l’arbitro indica il cerchio di centrocampo. È 0-2 al Gambino!

Al 62’ Costa viene sanzionato per aver steso Damonte.

Al 56’ dentro anche Gianluca Paini per i locali: fuori Simone Paini.

Al 54’ l’Old Boys Rensen opera una doppia sostituzione: Costa e Gesi subentrano a Zolezi e Rusca, gli arenzanesi provano a recuperarla inserendo forze fresche in campo.

Al 47’ Niccolò Piu cerca immediatamente la porta calciando una punizione, ma il suo tentativo termina alto.

Alle 16:35 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file del Savona, mentre l’Old Boys Rensen sostituisce Rivanera (ammonito) per favorire l’ingresso di Bozzo.

Termina così 0-1 senza ulteriori emozioni un primo davvero frizzante, 45 minuti in cui il Savona ha dimostrato la propria superiorità non riuscendo però a capitalizzarla quanto avrebbe voluto nel punteggio.

Al 45’+2 Garetto cerca la porta incaricandosi di calciare una punizione da ottima posizione, ma il suo tentativo termina altissimo: sospiro di sollievo per i numerosissimi tifosi biancoblù presenti in tribuna.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 44’ il Savona trova il raddoppio con il tap-in di Niccolò Piu in seguito al palo scheggiato dal siluro calciato da Carro Gainza, ma l’arbitro ferma tutto: Piu pizzicato al di là rispetto alla linea dei difensori avversari, gol annullato a causa di una posizione di offside.

Al 41’ i biancoblù cercano immediatamente il raddoppio con Niccolò Piu, ma il suo tentativo termina di poco alto.

Al 40’ si sblocca la sfida. Rignanese trova il bandolo della matassa grazie ad un cross al bacio di Colombo su cui il numero 9 degli Striscioni si avventa con grandissima caparbietà di testa piazzando il pallone dove Mancuso non può arrivare: è 0-1 Savona al Gambino!

Al 37’ arriva il primo cartellino giallo della sfida a carico di Rivanera.

Al 35’ prosegue la partita generosissima dell’Old Boys Rensen che difende in maniera stoica per poi provare a colpire in ripartenza. In tal senso Garetto riesce a scappare impensierendo Bova con una buona conclusione, ma il suo tentativo viene respinto dal portiere biancoblù.

Al 32’ riecco il Savona. Damonte torna a suonare la carica calciando direttamente verso la porta difesa da Mancuso il quale, ancora una volta, si supera salvando i suoi: intervento provvidenziale da parte dell’estremo difensore arenzanese, il risultato resta sullo 0-0.

Al 29’ ecco la prima chance per i padroni di casa. Piccardo scappa sulla fascia e cerca la porta da posizione defilata trovando la deviazione di un difensore avversario: traversa scheggiata e pallone sul fondo, che brivido per i biancoblù.

Al 22’ continua a spingere fortissimo la squadra di mister Cola, ma i locali fanno muro riuscendo per il momento a difendere il proprio fortino: resiste lo 0-0 al “Gambino”!

Al 21’ Carro Gainza si conferma scatenato irrompendo nel cuore dell’area di rigore avversaria calciando violentemente verso la porta difesa da Mancuso: l’estremo difensore dell’Old Boys si conferma un muro, ma ottimo Savona in questa fase.

Al 18’ Carro Gainza approfitta della qualità a sua disposizione tagliando un cross velenosissimo direttamente da punizione: a svettare di testa non è un compagno, ma un difensore dell’Old Boys il quale mette in grandissima difficoltà Mancuso che, tuttavia, compie un super intervento sventando la minaccia. Ecco la prima grande chance del match.

Al 10’ nota tattica: il Savona cambia schieramento e si presenta in campo con il 4-4-2 con Rignanese e Niccolò Piu incaricati di far male agli avversari. Duo di centrocampo composto da Cerchez e Carro Gainza, sulle fasce agiscono Damonte e Durante. L’Old Boys Rensen invece accetta la possibilità di dover disputare una sfida di estremo sacrificio: arenzanesi schierati con un simil 5-3-2.

Al 5’ il Savona prova subito a far valere la differenza di valori in campo spingendo sull’acceleratore, ma l’Old Boys chiude bene gli spazi mostrando la consueta compattezza.

Alle 15:31 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio del match.

Le formazioni

Old Boys Rensen: 1 Mancuso, 2 Battaglia, 3 Rivanera, 4 Boggiano 5 Zolezi, 6 Piccardo (C), 7 Garetto, 8 S. Paini, 9 Rusca, 10 Costa, 11 Testoni.

A disposizione: 13 Chiastra, 14 Barbaro, 15 Bozzo, 16 Costa, 17 Freccero, 18 Gesi, 19 G. Paini, 20 Rossi.

Allenatore: Alessio Rolando.

Savona: 1 Bova, 2 Gaggero, 3 Damonte, 4 Schirru, 5 Garbini (C), 6 Colombo, 7 Durante, 8 Carro Gainza, 9 Rignanese, 10 Cerchez, 11 N. Piu.

A disposizione: 12 Fois, 13 Salis, 14 Apicella, 15 Mata, 16 Incorvaia, 17 Fancellu, 18 Briano, 19 Berruti, 20 Doci.

Allenatore: Emanuele Cola.

Arbitro dell’incontro è il signor Francesco Selmi della sezione di Chiavari.

Presentazione

Arenzano. Oggi pomeriggio presso il campo sportivo “Nazario Gambino” va in scena uno degli anticipi valevoli per il girone “B” del campionato di Prima Categoria. A sfidarsi saranno Old Boys Rensen e Savona, due formazioni con obiettivi diversi accumunate però dalla volontà di vincere. Il match odierno, considerando gli incroci di giornata sulla carta apparentemente agevoli per le dirette competitor, assume un’importanza particolare soprattutto per i biancoblù, squadra che negli ultimi anni ha spesso faticato contro gli arenzanesi guidati da mister Rolando.