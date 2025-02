Prima Categoria “b”: gli ex vice di lusso Cola e Bruzzone fanno volare Savona e Masone

Se due guru del calcio dilettantistico come Luca Monteforte e Giuseppe Maisano li hanno voluti al loro fianco un motivo ci sarà. Ed ecco che alla prova dei fatti i due “ex vice di lusso” Emanuele Cola e Massimiliano Bruzzone stanno spiegando il perché.

Quando il Celle Varazze ha ottenuto la promozione in Eccellenza, nel post partita, Monteforte aveva elogiato pubblicamente il suo collaboratore attribuendogli grande merito.

Quest’anno Emanuele “Lele” Cola, dopo un inizio shock con la sconfitta contro l’Old Boys Rensen, ha inanellato 12 risultati utili consecutivi, con undici vittorie di cui sei di fila, portanto il Savona in testa. L’unico pareggio proprio contro il Masone. L’allenatore, forte anche della sinergia con il ds Barone, ha saputo imporsi sul mercato cambiando anche qualcosa a livello organizzativo e gestendo un parco giocatori con tante prime scelte.

C’era grande curiosità per l’avventura di Max Bruzzone sulla panchina del Masone. Dopo tantissimi anni alla Genova Calcio con la parentesi alla Cairese, il tecnico genovese doveva rilanciare le ambizioni di un club che aveva un po’ deluso nelle ultime stagioni.

Il passo falso contro la Letimbro – sconfitta 1 a 0 al Bacigalupo – non ha minato le certezze del Masone. Da quel momento, due pareggi – contro Olimpic e Savona – e cinque vittorie consecutive. Maisano lo descrive così: “Come mister la sua qualità è la passione quotidiana, la conoscenza dei giocatori e il rispetto per il gruppo squadra. Come uomo la simpatia e la semplicità doti ormai rare”.

Classifica: Savona 43, Olimpic e Masone 40, Campese 38, Multedo 37, Bolzanetese 29, Rossiglionese 28, Speranza e Old Boys Rensen 26, Pegli Lido 18, Quiliano&Valleggia 17, Vecchiaudace 16, Vadese 13, Sciarbo&Cogo 11, Spotornese 10, Letimbro 9