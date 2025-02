Prima Categoria “B”: classifica da definire in attesa della Procura Federale

Era passato un po’ sottotraccia il comunicato del Giudice Sportivo del novembre scorso post Vecchiaudace Campomorone vs Savona. Ma adesso che i punti cominciano a pesare tanto in vetta quanto in coda ecco che da più parti si solleva la questione dell’omologazione di quel risultato e di eventuali ripercussioni su altre partite.

Il Savona avrebbe potuto vincere quella gara 3 a 0 a tavolino perché la formazione genovese aveva schierato il calciatore Lorenzo Mancuso, il quale risultava non tesserato. Fatto probabilmente ascrivibile a qualche vizio di forma nel tesseramento e non di certo a malafede, come era accaduto anche alla Letimbro due stagioni fa. L’omologazione è arrivata perché il 4 a 0 con cui si sono imposti gli uomini di mister Cola è più vantaggioso rispetto alla vittoria a tavolino. Il comunicato si chiude con la squalifica per due giornate a Mancuso “con decorrenza dalla data del suo eventuale tesseramento”.

Il Giudice Sportivo ha poi trasmesso gli atti alla Procura Federale per le azioni di competenza. In attesa della conferma della Vecchiaudace, scartabellando tra gli archivi pare che il giocatore in questione sia sceso in campo anche nella partita pareggiata 1 a 1 contro il Masone due settimane prima. E quindi? Sconfitta/vittoria a tavolino o solo penalizzazione contro la Vecchiaudace? La risposta potrebbe trovarsi “riaprendo” il caso della Letimbro.

Qualora il caso fosse analogo a quello dei gialloblù savonesi (questione del giocatore Ottonello in campo ma che risultava svincolato QUI), la Vecchiaudace potrebbe incorrere in una penalizzazione (la Letimbro aveva preso tre punti di penalità a campionato concluso) ma potrebbe non essere assegnata la vittoria a tavolino al Masone.

Ottonello aveva disputato la Coppa Liguria più le prime due giornate di campionato, entrambe vinte contro Veloce e Masone. Il vizio di forma nel tesseramento era emerso contro il Masone a seguito di un’ammonizione. Quella partita era stata data vinta a tavolino ai genovesi. Si è poi atteso il responso della Procura Federale che ad aprile aveva tolto tre punti ulteriori alla Letimbro senza però assegnarne tre corrispondenti al successo a tavolino alla Veloce.