Priamar d’attacco ma non basta per battere la Veloce in dieci, Cella: “Mai capitato di perdere con zero tiri dell’avversario”

Savona. La Priamar perde di misura contro la Veloce nello scontro diretto per le primissime posizioni della Seconda Categoria. I rossoblù hanno giocato in superiorità numerica per un tempo e mezzo, spingendo molto nella metà campo avversaria. Alla fine però il risultato ha premiato i granata facendo venire parecchio rammarico alla squadra di mister Mario Cella.

“C’è rammarico per come è arrivata la sconfitta perché non mi era mai capitato di perdere una partita con zero tiri in porta degli avversari – ha dichiarato il tecnico nel post partita -. Questo pur riconoscendo il valore di una squadra come la Veloce, che non scopro io. Non tolgo il loro merito, ma noi tiri in porta non ne abbiamo presi. Abbiamo creato cinque/sei occasioni per dare la zampata in area, non ci siamo riusciti e quindi è anche demerito nostro. L’espulsione ha condizionato il loro atteggiamento, questo è sicuro. Però noi abbiamo fatto una prestazione giusta, attaccando su tutti i palloni. Io personalmente esco dal Levratto convinto di avere una squadra per arrivare fino in fondo”.

“Il mio rammarico vero è che mi trovo a -6 dalla vetta perché mi mancano i punti delle prime due partite, lo scontro diretto si può perdere“. Brucia ancora la falsa partenza con Plodio e Murialdo, a cui però è susseguita la ripresa della squadra rossoblù: “Abbiamo ripreso un ruolino di marcia che è quello di Veloce e Nolese. E poi ho la consapevolezza di aver battuto tutte le squadre dell’alta classifica, a parte la Veloce che oggi esce con i tre punti”.

Ora la Priamar deve voltare pagina dalla sconfitta del Levratto e pensare al girone di ritorno: “Il nostro obiettivo era quello di fare un campionato di vertice. Non abbiamo mai detto di essere i più forti, non lo siamo probabilmente, però abbiamo sempre visto la zona playoff come quella di nostra competenza. La rosa che ho a disposizione è da playoff. Noi dobbiamo giocare come abbiamo fatto nel girone d’andata, migliorando quello che abbiamo fatto nelle prime due partite dove abbiamo perso in maniera abbastanza rocambolesca. Metterci più attenzione, non perdere punti con squadre che non sono dirette concorrenti e ripetere le prestazioni fatte contro le prime”.